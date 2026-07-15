قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل من 70% بحلول 2030.. خطة حكومية لخفض الدين وتقليص فاتورة الفوائد| تفاصيل
رئيس زراعة الشيوخ لـ"صدى البلد": 85% من الفلاحين في مصر يمتلكون فدانين
أسماء المتسابقين في دولة التلاوة وموعد اختباراتهم في الإسكندرية.. تعرف عليها
الأرصاد تحذر| أجواء حارة ورطبة وشبورة صباحية.. وموعد انخفاض درجات الحرارة
الدولار يواصل انخفاضه بعد تباطؤ التضخم الأمريكي وتراجع توقعات رفع الفائدة
مدبولي: الأمن الغذائي وتطوير الريف في صدارة أولويات الدولة الاستراتيجية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
إيران: سنرد على عدوان الجيش الأمريكي على إيرانشهر
مدبولي يتفقد مزرعة للإنتاج الزراعي والحيواني بالعلمين الجديدة
فضيحة بجيش الاحتلال .. السجن 5 سنوات لجندي تواصل مع عميل إيراني
إنجلترا والأرجنتين.. صدام التاريخ والطموح في الطريق إلى نهائي كأس العالم
هشام حنفي: زيزو مستمر مع الأهلي.. وإعلان مشاركة الأحمر في دوري أبطال أفريقيا الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند شرب خل التفاح بالعسل على الريق؟

خل التفاح
خل التفاح
أسماء عبد الحفيظ

انتشرت خلال السنوات الأخيرة وصفة شرب خل التفاح مع العسل على الريق باعتبارها وسيلة للمساعدة في إنقاص الوزن وتحسين الهضم وتنقية الجسم من السموم، لكن هل تدعم الدراسات العلمية هذه الفوائد؟ أم أن بعضها مجرد معتقدات شائعة؟ إليك الحقيقة.

 

هل شرب خل التفاح بالعسل على الريق مفيد؟

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، وهو المركب الذي تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساهم في زيادة الشعور بالشبع وتحسين استجابة الجسم للسكر بعد تناول الطعام لدى بعض الأشخاص. 

أما العسل الطبيعي فيحتوي على مضادات أكسدة وكميات صغيرة من الفيتامينات والمعادن، لكنه يظل مصدرًا للسكريات، لذلك يجب تناوله باعتدال، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

فوائد محتملة لخل التفاح بالعسل

تشمل أبرز الفوائد المحتملة:

  • قد يساعد على زيادة الإحساس بالشبع، ما يدعم التحكم في كمية الطعام.
  • قد يساهم في تحسين مستويات السكر في الدم بعد بعض الوجبات، خاصة عند استخدامه ضمن نظام غذائي متوازن.
  • قد يساعد بعض الأشخاص على تحسين عملية الهضم، لكن الأدلة العلمية ما زالت محدودة.
  • يمد العسل الجسم بمضادات أكسدة قد تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي.

 

هل يساعد على إنقاص الوزن؟

رغم انتشار هذه الفكرة، فإن خل التفاح بالعسل ليس مشروبًا سحريًا للتخسيس. وتشير الدراسات إلى أن تأثيره على الوزن  إن وجد ، يكون محدودًا، ولا يغني عن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام.

أضرار يجب الانتباه إليها

الإفراط في تناول خل التفاح أو شربه دون تخفيف قد يسبب بعض المشكلات، منها:

  • تآكل مينا الأسنان.
  • تهيج الحلق والمعدة.
  • زيادة أعراض الحموضة أو ارتجاع المريء لدى بعض الأشخاص.
  • انخفاض مستويات البوتاسيوم عند الإفراط في تناوله.
  • احتمال التفاعل مع بعض الأدوية مثل أدوية السكري ومدرات البول.

 

الطريقة الصحيحة لتناوله

إذا كنت ترغب في تجربته، يُنصح بتخفيف ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين من خل التفاح في كوب كبير من الماء، مع إمكانية إضافة ملعقة صغيرة من العسل لتحسين المذاق. كما يفضل شربه باستخدام شفاطة أو شطف الفم بالماء بعد تناوله للمساعدة في حماية الأسنان.

 

من يجب أن يتجنب شربه؟

يفضل استشارة الطبيب قبل تناوله إذا كنت:

  • تعاني من قرحة المعدة أو ارتجاع المريء الشديد.
  • تتناول أدوية للسكري أو مدرات البول.
  • تعاني من أمراض الكلى أو انخفاض البوتاسيوم.
خل التفاح خل التفاح على الريق خل التفاح للتخسيس ماذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح على الريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

مشغولات ذهبية

بفعل بيانات أمريكية .. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر؟

ماكرون

هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

أمين عمر

شرّفت التحكيم المصري.. فتحي سند يُشيد بـ أمين عمر في كأس العالم 2026

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة الادعاءات بالتعدّى على رجلي دين مسيحي

غرق سفينة

مشاهد صادمة من مضيق هرمز .. غرق سفينة بعد تصادم وإنقاذ 23 من أفراد الطاقم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

محمد هاني و تريزيجية

محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

صبري الجندي: تقنين الأوضاع يختلف عن التصالح في مخالفات البناء

صورة ارشيفية

لغة مشتركة بين المهن.. كيف يستعد الشباب لعالم الوظائف الجديد؟

صورة ارشيفية

أسعار العملات الأجنبية والدولار اليوم الأربعاء.. تعرف على التفاصيل

بالصور

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

وداعًا حبيبة الملايين.. إيقاف إنتاج أشهر سيارة لكزس للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

تنبيه خطير.. سحب نصف مليون سيارة سوبارو لسبب غريب

استدعاء سوبارو فورستر 2026
استدعاء سوبارو فورستر 2026
استدعاء سوبارو فورستر 2026

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب
ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب
ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد