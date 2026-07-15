ماذا يحدث لجسمك عند شرب خل التفاح بالعسل على الريق؟

انتشرت خلال السنوات الأخيرة وصفة شرب خل التفاح مع العسل على الريق باعتبارها وسيلة للمساعدة في إنقاص الوزن وتحسين الهضم وتنقية الجسم من السموم، لكن هل تدعم الدراسات العلمية هذه الفوائد؟ أم أن بعضها مجرد معتقدات شائعة؟ إليك الحقيقة.

هل شرب خل التفاح بالعسل على الريق مفيد؟

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، وهو المركب الذي تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساهم في زيادة الشعور بالشبع وتحسين استجابة الجسم للسكر بعد تناول الطعام لدى بعض الأشخاص.

أما العسل الطبيعي فيحتوي على مضادات أكسدة وكميات صغيرة من الفيتامينات والمعادن، لكنه يظل مصدرًا للسكريات، لذلك يجب تناوله باعتدال، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

فوائد محتملة لخل التفاح بالعسل

تشمل أبرز الفوائد المحتملة:

قد يساعد على زيادة الإحساس بالشبع، ما يدعم التحكم في كمية الطعام.

قد يساهم في تحسين مستويات السكر في الدم بعد بعض الوجبات، خاصة عند استخدامه ضمن نظام غذائي متوازن.

قد يساعد بعض الأشخاص على تحسين عملية الهضم، لكن الأدلة العلمية ما زالت محدودة.

يمد العسل الجسم بمضادات أكسدة قد تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي.

هل يساعد على إنقاص الوزن؟

رغم انتشار هذه الفكرة، فإن خل التفاح بالعسل ليس مشروبًا سحريًا للتخسيس. وتشير الدراسات إلى أن تأثيره على الوزن إن وجد ، يكون محدودًا، ولا يغني عن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام.

أضرار يجب الانتباه إليها

الإفراط في تناول خل التفاح أو شربه دون تخفيف قد يسبب بعض المشكلات، منها:

تآكل مينا الأسنان.

تهيج الحلق والمعدة.

زيادة أعراض الحموضة أو ارتجاع المريء لدى بعض الأشخاص.

انخفاض مستويات البوتاسيوم عند الإفراط في تناوله.

احتمال التفاعل مع بعض الأدوية مثل أدوية السكري ومدرات البول.

الطريقة الصحيحة لتناوله

إذا كنت ترغب في تجربته، يُنصح بتخفيف ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين من خل التفاح في كوب كبير من الماء، مع إمكانية إضافة ملعقة صغيرة من العسل لتحسين المذاق. كما يفضل شربه باستخدام شفاطة أو شطف الفم بالماء بعد تناوله للمساعدة في حماية الأسنان.

من يجب أن يتجنب شربه؟

يفضل استشارة الطبيب قبل تناوله إذا كنت: