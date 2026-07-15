قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل من 70% بحلول 2030.. خطة حكومية لخفض الدين وتقليص فاتورة الفوائد| تفاصيل
رئيس زراعة الشيوخ لـ"صدى البلد": 85% من الفلاحين في مصر يمتلكون فدانين
أسماء المتسابقين في دولة التلاوة وموعد اختباراتهم في الإسكندرية.. تعرف عليها
الأرصاد تحذر| أجواء حارة ورطبة وشبورة صباحية.. وموعد انخفاض درجات الحرارة
الدولار يواصل انخفاضه بعد تباطؤ التضخم الأمريكي وتراجع توقعات رفع الفائدة
مدبولي: الأمن الغذائي وتطوير الريف في صدارة أولويات الدولة الاستراتيجية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
إيران: سنرد على عدوان الجيش الأمريكي على إيرانشهر
مدبولي يتفقد مزرعة للإنتاج الزراعي والحيواني بالعلمين الجديدة
فضيحة بجيش الاحتلال .. السجن 5 سنوات لجندي تواصل مع عميل إيراني
إنجلترا والأرجنتين.. صدام التاريخ والطموح في الطريق إلى نهائي كأس العالم
هشام حنفي: زيزو مستمر مع الأهلي.. وإعلان مشاركة الأحمر في دوري أبطال أفريقيا الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يواصل انخفاضه بعد تباطؤ التضخم الأمريكي وتراجع توقعات رفع الفائدة

الدولار يواصل انخفاضه بعد تباطؤ التضخم الأمريكي وتراجع توقعات رفع الفائدة
الدولار يواصل انخفاضه بعد تباطؤ التضخم الأمريكي وتراجع توقعات رفع الفائدة
أ ش أ

 واصل الدولار الأمريكي تراجعه، اليوم الأربعاء، بعدما انخفض من أعلى مستوى له في أسبوعين، في أعقاب صدور بيانات تضخم جاءت أضعف من المتوقع، وهو ما قلص رهانات الأسواق على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الأجل القريب، رغم المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تغذية الضغوط التضخمية.

وانخفض الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 162.08 ين، بينما ارتفع كل من اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% ليسجل الأول 1.1433 دولار والثاني 1.3401 دولار؛ بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية.

كما حظي الدولار النيوزيلندي بطلب قوي ليصل إلى 0.5819 دولار، مقتربًا من أقوى مستوياته في شهر، في حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.6983 دولار.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، تراجعًا طفيفًا إلى 100.81 نقطة، بعدما انخفض بنسبة 0.35% في الجلسة السابقة، مسجلًا أكبر تراجع له في نحو أسبوعين، ليتراجع من أعلى مستوى بلغه منذ 2 يوليو.

وأظهرت البيانات أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تباطأ إلى 3.5% على أساس سنوي خلال يونيو، وهو مستوى أقل من المتوقع. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.4% على أساس شهري، في أول تراجع له منذ أبريل 2020، مع انخفاض أسعار الطاقة.

وتراجعت عوائد السندات بعد البيانات التي جاءت أضعف من المتوقع، وهو ما خفف توقعات الأسواق بشأن رفع قريب لأسعار الفائدة من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 9 نقاط أساس عن أعلى مستوى له في 16 شهرًا.

وقال سيم موه سيونج، استراتيجي أسواق الصرف الأجنبي في "أو سي بي سي": إن المفاجأة السلبية الكبيرة في بيانات التضخم تمنح مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول" .. مشيرًا إلى أن مسؤولي البنك المركزي كانوا قد أوضحوا أن قرارهم في يوليو سيتوقف على بيانات التضخم لشهر يونيو.

وأضاف: “ورغم أننا لا نزال نتوقع ارتفاعًا محدودًا للدولار الأمريكي بحلول نهاية العام، فإن الزخم الصعودي على المدى القريب قد يظل محدودًا في غياب محفزات جديدة”.

وبات المتعاملون يتوقعون الآن أن يتجاوز مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع يوليو دون رفع أسعار الفائدة، في ظل تباطؤ التضخم.

وتراجعت احتمالات رفع الفائدة في يوليو إلى 16% بعد صدور بيانات التضخم، وذلك وفقًا لعقود أسعار الفائدة الآجلة المتداولة في مجموعة "سي إم إي".

لكن هذا التفاؤل تراجع جزئيًا بعد تصريحات رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفين وورش، الذي قال خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب إن البنك المركزي “لا يتسامح” مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وتعهد بـ”أداء واجبه” إذا تعرض لتحديات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي منطقة الخليج، أدى أحدث تصعيد في الصراع مع إيران إلى دفع أسعار النفط مجددًا نحو أعلى مستوياتها في شهر، مما أبقى مخاطر التضخم قائمة.

وكان ترامب قد أعاد أمس الثلاثاء، فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، بينما أعلن الجيش الأمريكي أنه بدأ جولة جديدة من الضربات “لمواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز”.

وقالت سامارا حمود، الخبيرة الاقتصادية في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة: إن شهر واحد من بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أقل من المتوقع لن يغلق الباب أمام رفع أسعار الفائدة، مضيفة أن الأسواق تترقب عن كثب بيانات أسعار المنتجين المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

الدولار الأمريكي قلص رهانات الأسواق مجلس الاحتياطي الفيدر أسعار الفائدة ارتفاع أسعار النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

مشغولات ذهبية

بفعل بيانات أمريكية .. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر؟

ماكرون

هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

أمين عمر

شرّفت التحكيم المصري.. فتحي سند يُشيد بـ أمين عمر في كأس العالم 2026

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة الادعاءات بالتعدّى على رجلي دين مسيحي

غرق سفينة

مشاهد صادمة من مضيق هرمز .. غرق سفينة بعد تصادم وإنقاذ 23 من أفراد الطاقم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

محمد هاني و تريزيجية

محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

صبري الجندي: تقنين الأوضاع يختلف عن التصالح في مخالفات البناء

صورة ارشيفية

لغة مشتركة بين المهن.. كيف يستعد الشباب لعالم الوظائف الجديد؟

صورة ارشيفية

أسعار العملات الأجنبية والدولار اليوم الأربعاء.. تعرف على التفاصيل

بالصور

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

وداعًا حبيبة الملايين.. إيقاف إنتاج أشهر سيارة لكزس للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

تنبيه خطير.. سحب نصف مليون سيارة سوبارو لسبب غريب

استدعاء سوبارو فورستر 2026
استدعاء سوبارو فورستر 2026
استدعاء سوبارو فورستر 2026

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب
ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب
ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد