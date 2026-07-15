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الأرصاد تحذر| أجواء حارة ورطبة وشبورة صباحية.. وموعد انخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
خالد يوسف

كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، الأربعاء 15 يوليو 2026، حيث يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب فى الصباح الباكر ليلاً على أغلب الأنحاء، حيث تُزيد ارتفاع نسب الرطوبة من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل من 2: 4 درجات مئوية.

حالة الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الأجواء الحارة نهاراً على أغلب الأنحاء، شديدة الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويصبح الطقس مائلا للحرارة ورطبا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

أبرز الظواهر في طقس اليوم

حذرت خرائط الطقس من نشاط رياح على بعض شواطئ “السلوم - مطروح -العلمين ـ إسكندرية - بلطيم - بورسعيد”، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.5- 2.5) متر فوق سطح البحر، وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة اتباع تعليمات السلامة على الشواطئ.

ورصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، خاصة خلال ساعات الليل.

شبورة مائية وفرص تساقط الأمطار

ويشهد الطقس اليوم تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

موعد تحسن حالة الطقس

بشأن السؤال حول موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يتم ذلك اعتبارا من منتصف ديسمبر، بالتزامن مع انسحاب منخفض الهند الموسمي.

متوسط الدرجات المتوقعة على جميع الأنحاء

كشفتِ هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

- القاهرة الكبرى: العظمى 35، المحسوسة 37.

- الوجه البحري: العظمى 34، المحسوسة 36.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30، المحسوسة 34.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32، المحسوسة 36.

- شمال الصعيد: العظمى 36، المحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: العظمى 42، المحسوسة 43.

الأرصاد تحذر أجواء حارة ورطبة شبورة صباحية موعد انخفاض درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية حرارة الطقس

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