قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية
أبو العينين: السلام بوابة التنمية وندعو لمرحلة من التكامل الاقتصادي الأورومتوسطي
صلاح ضد ميسي.. مطبات تواجه العميد وسكالوني قبل مواجهة الفراعنة وراقصو التانجو
رئيس القليوبية الأزهرية يتابع امتحان البلاغة ويشدد على توفير أقصى درجات الراحة للطلاب
لجنة فنية متخصصة للمراجعة.. تحرك برلماني عاجل بشأن صعوبة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بالقليوبية : الإنجليزى فى مستوى الطالب المتوسط
فرحة طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى
اقتصاد التعدين في مصر.. كيف تحول القطاع إلى رافد جديد للنمو وجذب الاستثمارات؟
عون: لست مغرما بإسرائيل.. لكن أعطوني بديلا ينهي الحروب
معلم: امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 جاء موزونًا ومتدرجًا في الصعوبة
البرلمان العربي يهنئ الجزائر بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال
استقرار الأسعار وخفض الأعباء.. أخبار سارة بشأن المؤشرات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بدءاً من غدٍ الاثنين 06 يوليو وحتى الجمعة 10 يوليو 2026، محذرة من استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس في الظل بقيم تتراوح بين 1 إلى 3 درجات مئوية عن المعدلات المعلنة.

طقس الأيام القادمة في مصر

قالت هيئة الأرصاد، إنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، في حين يكون حاراً رطباً على السواحل الشمالية. أما خلال فترات الليل والصباح الباكر، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد، من تكون شبورة مائية كثيفة أحياناً خلال الأيام القادمة من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط متقطع للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متباعدة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة في الظل (العظمى والمحسوسة)، خلال طقس الأيام القادمة، تكون كالتالي:

درجات الحرارة الأيام القادمة في مصر

  •  القاهرة الكبرى والوجه البحري
    تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري استقراراً في درجات الحرارة؛ حيث تسجل يومي الاثنين والثلاثاء عظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة، بينما تنخفض قليلاً من الأربعاء إلى الجمعة لتسجل العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة مئوية.
  • السواحل الشمالية
    أما السواحل الشمالية فستكون الأقل حرارة خلال هذه الموجة؛ إذ تسجل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء عظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة، وترتفع طفيفاً يومي الخميس والجمعة لتصل العظمى إلى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.
  • شمال الصعيد
    وفيما يخص محافظات شمال الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة حيث تسجل يوم الاثنين عظمى 40 درجة ومحسوسة 42، ثم تتراجع يوم الثلاثاء إلى عظمى 38 ومحسوسة 40، وتواصل الانخفاض يومي الأربعاء والخميس لتسجل عظمى 37 ومحسوسة 39، قبل أن ترتفع مجدداً يوم الجمعة لتسجل عظمى 38 ومحسوسة 40 درجة مئوية.
  • جنوب الصعيد
    وتستمر معدلات الحرارة في الارتفاع الشديد بمحافظات جنوب الصعيد؛ حيث تسجل يومي الاثنين والثلاثاء عظمى 43 درجة والمحسوسة 44، وتنخفض قليلاً يوم الأربعاء لتسجل عظمى 42 ومحسوسة 43، وتستقر يومي الخميس والجمعة عند عظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين ضرورة متابعة التحديثات اليومية والإنذارات الجوية الصادرة عنها للاطلاع على أي مستجدات في الحالة الجوية أولاً بأول.

الطقس الطقس في مصر درجات الحرارة درجات الحرارة الأيام القادمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتليجرام|والتعليم تتحرك

كأس العالم

فرج عامر: هذا المنتخب سيتوّج بلقب كأس العالم 2026

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. تعرف على النسبة وموعد التطبيق

سكالوني

الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

هيثم حسن

بعد التأهل التاريخي.. «شوبير» يكشف كواليس ملف هيثم حسن

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

ترشيحاتنا

أسواق المال في إسرائيل

تراجع النمو يضغط على الاقتصاد الإسرائيلي وخفض جديد متوقع للفائدة

سعر الفائدة

جاذبية أدوات الدين وتحديات الإقليم تدفع لتوقعات الإبقاء على الفائدة دون تغيير الخميس المقبل

سلامة الغذاء

سلامة الغذاء: 175 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع والإفراج عن 1414 رسالة واردة

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

موسكو توسع تجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.. وانتشار أكبر خلال 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد