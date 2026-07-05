بعد 3 ساعات بحث..إنقاذ مصاب أسفل أنقاض منزل منهار فى نقادة بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، بعد 3 ساعات من المحاولات والجهود المكثفة، من إنقاذ مصاب ثالث أسفل أنقاض منزل منهار بمركز نقادة جنوب قنا.

وجرى نقل المصاب بسيارة إسعاف إلى مستشفى نقادة المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، عقب انتشاله من أسفل أنقاض المنزل.

وارتفع عدد الناجين إلى 3 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى، فيما جرى نقل عامل جثة هامدة بعد محاولات لإنقاذه.

وكانت منطقة شارع نجع العرب بمدينة نقادة جنوب قنا، شهدت انهيار منزل أثناء أعمال هدم داخله وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال شخصين من تحت الأنقاض، فيما يجرى البحث عن آخرين.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد انهيار منزل في شارع نجع العرب بمدينة نقادة، أثناء أعمال هدم داخل المنزل، وتمكنت الجهود من إنقاذ شخصين.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتى إسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طوخ المؤقت بنقادة، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة..