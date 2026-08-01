رحيله مستحيل.. إعلامي يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع إمام عاشور

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، أصبح من المستحيل رحيله خلال الموسم القادم الذي ينطلق خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد غلق باب القيد في مصر، مشيرًا إلى أن اللاعب لديه رغبة في البقاء وتمديد العقد.

الأهلي

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: الأهلي أعلن رفض عرض كونيا سبور التركي، ولو كان وصل رقم مالي جيد وقبل غلق القيد، كان من الممكن الموافقة على رحيله.

وأضاف: بحسب معلوماتي المؤكدة، إمام رغبته الأولى الاستمرار مع النادي الأهلي، ولكن العلاقة مع اللاعب مؤخرًا ليست مستقرة، في ظل مطالب اللاعب المالية، والنادي عرض عليه 25 مليون جنيه سنويا بخلاف البونص، ولازال بند الإعلانات محل نقاش بين الطرفين.

وواصل: إمام عاشور بالطبع له مطالب مالية معينة، في الوقت نفسه النادي لن يكرر سيناريوهات الماضي، ومتمسك بتطبيق سقف العقود وتحديد الرواتب.

وأكمل: هناك المزيد من الجلسات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، لحسم ملف اللاعب.

وأتم: فكرة خروج إمام عاشور حاليا أو في يناير مستحيلة تمامًا، وبعد نهاية الموسم القادم سيكون المتبقى في عقد اللاعب موسمًا واحدًا، لكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث في ملف إمام.