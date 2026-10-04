3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

يستعد الموظفون بكل القطاعات والعاملون بالبنوك وكذلك طلاب المدارس والجامعات، ليوم إجازة 6 أكتوبر 2026؛ وذلك بعد قرار رسمي من مجلس الوزراء بترحيل الإجازة، كي يتمكن الجميع من الحصول على عطلة تصل إلى 3 أيام متتالية لبعض القطاعات.

آخر إجازة رسمية في 2026

ومن المقرر أن تكون إجازة 6 أكتوبر 2026، آخر إجازة رسمية في العام الميلادي الحالي، يحظى بها طلاب المدارس والجامعات والعاملين بالدولة بقطاعيها العام والخاص، على أن يعقبها إجازة عيد الميلاد المجيد في بداية العام الميلادي 2027 المقبل وتحديدا يوم 7 يناير لتشمل جميع الفئات المذكورة أيضًا بقرارات رسمية من الجهات المختصة.

إجازة أكتوبر للقطاع الخاص

أعلن حسن رداد، وزير العمل، اعتبار يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة، على أن تكون الإجازة بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026.

ويأتي القرار، في إطار توجه الدولة نحو توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بمختلف القطاعات، كلما أمكن، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والقومية المرتبطة بالمناسبات والأعياد الرسمية .

إجازة 6 أكتوبر للموظفين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 8 من شهر أكتوبر عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2026 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2026

وبحسب القرار المعلن، تقرر ترحيل إجازة عيد القوات المسلحة لتكون يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 بدلًا من الثلاثاء 6 أكتوبر، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويأتي ترحيل الإجازة في إطار تنظيم أيام العطلات الرسمية، بما يتيح الاستفادة من عطلة متصلة مع أيام الراحة الأسبوعية.

وبذلك يحصل العاملون في الجهات التي تكون عطلتها الأسبوعية يومي الجمعة والسبت على إجازة تمتد من الخميس 8 أكتوبر وحتى السبت 10 أكتوبر 2026.

إجازة 6 أكتوبر للبنوك

أعلن البنك المركزي المصري منح البنوك إجازة رسمية الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

وقال البنك، في بيان: «بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر) تقرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر يوم الخميس، الموافق 8 أكتوبر 2026، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026».

موعد إجازة 6 أكتوبر للمدارس والجامعات

كما يحظى طلاب المدارس والجامعات بـ إجازة 6 أكتوبر 2026، والتي تعد أول إجازة رسمية في العام الدراسي 2026-2027، وتصل عدد أيامها إلى 3 أيام متصلة تشمل الخميس 8 أكتوبر 2026، ويومي الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية، على أن يستأنف الطلاب دراستهم بالمدارس والجامعات صباح يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026.