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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للموظفين والطلاب.. هل الخميس عطلة رسمية؟

موعد إجازة 6 أكتوبر
موعد إجازة 6 أكتوبر
محمد غالي

يترقب الموظفون والطلاب موعد إجازة 6 أكتوبر 2026، باعتبارها آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر في العام الجاري، بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر وعيد القوات المسلحة. 

وتزايدت معدلات البحث عن موعد الإجازة، خاصة بعد صدور قرار حكومي بترحيلها إلى يوم الخميس بدلا من موعدها الأصلي.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتبار يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

ويأتي القرار بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، على أن تكون الإجازة يوم الخميس 8 أكتوبر بدلا من يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

وتعد إجازة عيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر من العطلات الرسمية التي تتكرر سنويا، كما تمثل الإجازة الرسمية الأخيرة في جدول العطلات لعام 2026.

موعد إجازة

جدول العطلات الرسمية في مصر 2026

تضمن جدول العطلات الرسمية لعام 2026 عددا من المناسبات الدينية والوطنية، وجاء أبرزها على النحو التالي:

الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

الخميس 29 يناير: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

من الخميس 19 مارس إلى الإثنين 23 مارس: عيد الفطر المبارك.

الإثنين 13 أبريل: عيد شم النسيم.

السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

موعد إجازة

الخميس 7 مايو: عيد العمال.

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

من الأربعاء 27 مايو إلى الأحد 31 مايو: عيد الأضحى المبارك.

الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الخميس 2 يوليو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

الخميس 27 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر : إجازة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر، وتم ترحيلها الي الخميس 8 أكتوبر.

موعد إجازة

ذكرى انتصارات أكتوبر 1973

تحل في السادس من أكتوبر من كل عام ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973، التي تمثل إحدى أبرز المحطات في التاريخ العسكري المصري، بعدما تمكنت القوات المسلحة المصرية من عبور قناة السويس وبدء العمليات العسكرية لاستعادة الأراضي المصرية في سيناء.

وجاءت الحرب بعد سنوات من احتلال سيناء عقب حرب يونيو 1967، واعتمدت القوات المسلحة المصرية خلال الإعداد لها على مجموعة من الخطط العسكرية والاستراتيجية، من بينها التخطيط للعبور والخداع الاستراتيجي وجمع المعلومات والاستعداد المكثف للعملية العسكرية.

وتظل ذكرى انتصارات أكتوبر مناسبة وطنية بارزة يستعيد خلالها المصريون بطولات القوات المسلحة وتضحياتها، وما شهدته الحرب من جهود عسكرية أسهمت في استعادة جزء مهم من الأراضي المصرية وفتح الطريق أمام استكمال جهود استعادة سيناء.

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