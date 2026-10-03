قرار رسمي من الحكومة.. 3 أيام إجازة للموظفين والطلاب

أعلنت الحكومة رسميًا موعد إجازة 6 أكتوبر 2026، بعد صدور قرار باعتبار يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر، بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنظيم مواعيد الإجازات الرسمية خلال العام.







موعد إجازة 6 أكتوبر 2026

بحسب القرار، يحصل العاملون على إجازة رسمية يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، بدلًا من يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، الذي يوافق ذكرى عيد القوات المسلحة وانتصارات حرب أكتوبر ، وبالتالي يحصل الموظفين على 3 أيام إجازة متتالية تشمل الخميس والجمعة والسبت.

وتحل هذا العام الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر 1973، التي بدأت في السادس من أكتوبر بعبور القوات المسلحة المصرية قناة السويس وشن الهجوم على التحصينات الإسرائيلية في سيناء.

وانطلقت العمليات العسكرية في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ضمن خطة العبور التي استهدفت اختراق خط بارليف وتحرير الأراضي المحتلة.

إجازة 6 أكتوبر للعاملين بالقطاع الخاص

لم تقتصر إجازة 6 أكتوبر 2026 على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إذ أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن يوم الخميس المقبل الموافق 8 أكتوبر 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتأتي الإجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة «6 أكتوبر»، على أن تكون يوم الخميس 8 أكتوبر بدلًا من الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

ويأتي القرار في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية في قطاعات الدولة المختلفة، كلما أمكن، بما يحقق الغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.



وزير العمل يحدد ضوابط تشغيل العاملين خلال الإجازة

حدد وزير العمل ضوابط تشغيل العاملين خلال إجازة 6 أكتوبر، موضحًا أن لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

وفي هذه الحالة، يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أو يمكن منحه يومًا آخر عوضًا عنه، بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع في ملفه الخاص.

وأعلن الوزير إصدار الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2026 بشأن الإجازة، مشددًا على التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل، كل في حدود اختصاصه، بنشر أحكام الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه إلى ضرورة وضعها موضع التنفيذ.

إجازة 6 أكتوبر وفق قانون العمل الجديد

أوضح حسن رداد أن قرار إجازة العاملين بالقطاع الخاص يأتي تنفيذًا لحكم المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على أن للعامل الحق في إجازة بأجر خلال العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما يأتي القرار في ضوء صدور قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.

وتضمن القرار في المادة الأولى، البند رقم 12، اعتبار يوم عيد القوات المسلحة «6 أكتوبر» من الأيام التي يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر عنها.

قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجازة أكتوبر

تأتي إجازة 6 أكتوبر 2026 أيضًا في ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2898 لسنة 2026.

ويقضي القرار باعتبار يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في:

الوزارات والمصالح الحكومية.

الهيئات الحكومية.

الهيئات العامة.

وحدات الإدارة المحلية.

شركات القطاع العام.

شركات قطاع الأعمال العام.

وتكون الإجازة بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، بمناسبة عيد القوات المسلحة.

وبذلك يكون يوم الخميس 8 أكتوبر هو الموعد المحدد للإجازة الرسمية هذا العام بدلًا من تاريخ المناسبة الأصلي، مع تطبيق القرار على الجهات والفئات المحددة في قرارات الحكومة ووزارة العمل.

الإجازات الرسمية في مصر خلال 2026

شهد عام 2026 سلسلة من الإجازات والمناسبات الرسمية، بدأت بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.

وتلتها إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة يوم 29 يناير، ثم إجازة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس.

وفي شهر أبريل، حصل العاملون على إجازتي عيد شم النسيم يوم 13 أبريل، وعيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل.

ثم جاءت في شهر مايو إجازة عيد العمال يوم 7 مايو، تلتها إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 26 إلى 31 مايو.

ويأتي عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر ضمن المناسبات الرسمية التي تحصل خلالها الفئات المخاطبة بالقرارات المنظمة على إجازة بأجر كامل.

هل إجازة 6 أكتوبر مدفوعة الأجر؟

نعم، نص قرار الحكومة على أن تكون إجازة الخميس 8 أكتوبر 2026 مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات الحكومية والهيئات ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المشمولة بالقرار.



كما أعلن وزير العمل أن الخميس 8 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وفي حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال الإجازة، تطبق الضوابط التي أعلنها وزير العمل، بما في ذلك استحقاق العامل الأجر المقرر عن يوم الإجازة، بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر، أو منحه يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي يُودع في ملفه.