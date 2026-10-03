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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد تحركات وزارة الزراعة.. مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

شهدت أسعار البيض في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد فترة طويلة من التراجع والاستقرار النسبي في الأسعار، حيث عادت أسعار الكرتونة إلى الصعود بشكل مفاجئ، بالتزامن مع زيادة الطلب والقوة الشرائية مع بداية العام الدراسي.

وسجلت أسعار البيض مستويات أعلى مقارنة بما كانت عليه قبل عدة أسابيع، إذ وصل سعر كرتونة البيض في بعض الأسواق إلى نحو 130 جنيهًا للمستهلك، بعدما كانت تتراوح خلال الفترة الماضية بين 80 و90 جنيهًا، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على حركة البيع والشراء.

أسعار كرتونة البيض اليوم

 

وبحسب الأسعار المتداولة، سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو110 جنيهات جملة من المزرعة، على أن يصل إلى المستهلك النهائي بسعر يقارب 130 جنيهًا، مقارنة بنحو 90 جنيهًا خلال الفترة الماضية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند مستوى 110 جنيهات للبيع بالجملة، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى نحو130 جنيهًا، وفقًا للأسعار المتداولة بالأسواق.

أما البيض البلدي، فقد سجل مستويات سعرية أعلى، حيث يبدأ سعر الكرتونة من نحو 140 جنيهًا بالجملة، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى حوالي 150 جنيهًا.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أشهر شهدت خلالها أسعار البيض انخفاضات متتالية، قبل أن تعاود الارتفاع خلال الفترة الأخيرة، وسط زيادة في معدلات الطلب على البيض، خاصة مع عودة الدراسة وارتفاع القوة الشرائية المرتبطة ببداية العام الدراسي.

ارتفاع سعر البيض بالمزرعة

وعلى مستوى المزارع، ارتفع سعر كرتونة البيض إلى نحو 105 جنيهات، وهو مستوى لم تسجله الأسعار منذ عدة أشهر، وفقًا للبيانات الواردة، وسط تحركات في السوق مرتبطة بزيادة الطلب وارتفاع معدلات السحب على المنتج.

سعر البيض اليوم

الزراعة تضخ بيض المائدة بأسعار مخفضة

وفي مواجهة ارتفاع الأسعار، اتخذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عددًا من الإجراءات لزيادة المعروض من بيض المائدة، من خلال إطلاق قافلة من المنافذ المتنقلة التي تطرح البيض للمواطنين بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 25% عن الأسعار المتداولة في الأسواق.

وجاءت هذه الخطوة بتكليفات من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف المساهمة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يخفف من الأعباء على المواطنين، خاصة مع ارتفاع الطلب على عدد من المنتجات الغذائية خلال الفترة الحالية.

وتنفذ القافلة بالتنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والصندوق المركزي للثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، حيث جرى الدفع بعدد من السيارات المتنقلة لبيع بيض المائدة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

انتشار المنافذ المتنقلة في القاهرة والجيزة

وركزت السيارات المتنقلة جانبًا من انتشارها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف توفير احتياجات الموظفين والعاملين، بالتزامن مع تكثيف تواجدها في عدد من الميادين الرئيسية والعامة بمحافظتي القاهرة والجيزة، إلى جانب بعض المحافظات الأخرى.

وتستهدف هذه المنافذ الوصول إلى المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وتوفير المنتجات الغذائية للمواطنين بصورة مباشرة، بما يساعد على زيادة المعروض وتقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك.

وزير الزراعة: استمرار ضخ كميات كبيرة من البيض

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تحرك الوزارة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار الوزير إلى استمرار تكثيف ضخ السلع الأساسية من خلال منافذ الوزارة، مع تعزيز المتابعة الميدانية للتأكد من توافر المنتجات وجودتها وطرحها بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة مواصلة توفير كميات كبيرة من بيض المائدة والسلع الأساسية داخل المنافذ التابعة للوزارة والمنافذ الحكومية، مع استمرار تشغيل السيارات المتنقلة والدفع بها إلى مختلف المحافظات والمناطق التي تشهد كثافات سكانية مرتفعة.

اسعار البيض اليوم

وأوضح أن استمرار ضخ المنتجات من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة يستهدف زيادة المعروض أمام المواطنين، والمساهمة في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل الأسواق، إلى جانب توفير بدائل بأسعار مناسبة للمستهلكين.

توفير البيض مباشرة للمستهلك دون وسطاء

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، حرص القطاع على توفير بيض المائدة المنتج من المشروعات التابعة للوزارة وطرحه مباشرة للمستهلكين.

وأوضح أن عملية الطرح تتم بالتنسيق مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، بما يساهم في تقليل عدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، وخفض التكلفة وزيادة الكميات المعروضة في الأسواق.

وأشار إلى استمرار تسيير القوافل والسيارات المتنقلة لتغطية المناطق المختلفة، مع التركيز على الأماكن ذات الكثافات السكانية المرتفعة وكذلك المناطق النائية، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم من بيض المائدة والسلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق تطورات أسعار البيض خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار متابعة حجم المعروض ومستويات الطلب، بالتزامن مع جهود الجهات الحكومية لزيادة الإتاحة وطرح المنتجات عبر المنافذ التابعة لها.

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