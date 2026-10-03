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السعودية الأغلى أم عفيف الأثمن؟.. مفارقة تشعل قمة قطر الليلة في نصف نهائي خليجي 27
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

السعودية الأغلى أم عفيف الأثمن؟.. مفارقة تشعل قمة قطر الليلة في نصف نهائي خليجي 27

السعودية وقطر
السعودية وقطر
محمود أحمد

تكشف أرقام القيمة السوقية عن مفارقة لافتة قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره القطري في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" بعدما تفوق "الأخضر" بفارق كبير على منافسه على مستوى القيمة الإجمالية للقائمة في الوقت الذي يحتفظ فيه المنتخب القطري باللاعب الأعلى قيمة سوقية في البطولة ممثلًا في نجمه أكرم عفيف.

ويلتقي المنتخبان مساء اليوم السبت على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة في مواجهة تحمل أهمية خاصة ليس فقط باعتبارها إحدى مباراتي نصف النهائي وإنما أيضًا بسبب التقارب في نتائج المنتخبين خلال البطولة مقابل فارق واضح في القيمة السوقية للعناصر.

وبحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" تبلغ القيمة السوقية لقائمة المنتخب السعودي المشاركة في "خليجي 27" نحو 40.68 مليون يورو مقابل 20.25 مليون يورو لقائمة المنتخب القطري بفارق يصل إلى 20.43 مليون يورو لمصلحة "الأخضر".

السعودية تفرض تفوقها على مستوى القائمة

ويعني هذا الفارق أن القيمة السوقية للمنتخب السعودي تقترب من ضعف قيمة نظيره القطري ليصبح "الأخضر" صاحب أعلى قائمة من حيث القيمة السوقية بين المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية من كأس الخليج.

ولا يتوقف التفوق السعودي عند مواجهة قطر فقط إذ يتصدر المنتخب السعودي قائمة منتخبات "خليجي 27" بقيمة سوقية تبلغ 40.68 مليون يورو متفوقًا على المنتخب الإماراتي صاحب المركز الثاني بقيمة تصل إلى 29.05 مليون يورو.

ويأتي المنتخب القطري في المركز الثالث بقيمة 20.25 مليون يورو ثم العراق بقيمة 17.78 مليون يورو في الوقت الذي تكشف فيه الأرقام عن وجود فارق ملحوظ بين القيمة السوقية للمنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات الثمانية نحو 128.77 مليون يورو تستحوذ السعودية وحدها على ما يقرب من 31.6% منها أي أن قرابة ثلث القيمة السوقية الإجمالية للبطولة متركزة في قائمة "الأخضر".

أكرم عفيف يقلب المعادلة

لكن عند الانتقال من القيمة الجماعية إلى المقارنة بين النجوم تتغير الصورة بصورة واضحة إذ يمتلك المنتخب القطري اللاعب الأعلى قيمة سوقية في البطولة وهو أكرم عفيف.

وتبلغ القيمة السوقية لـ عفيف نحو 8 ملايين يورو ليحتل صدارة أغلى لاعبي "خليجي 27" متفوقًا بفارق كبير على أغلى لاعبي المنتخب السعودي فراس البريكان الذي تبلغ قيمته السوقية 3.5 ملايين يورو.

وبذلك تتجاوز قيمة أكرم عفيف بمفرده ضعف القيمة السوقية لفراس البريكان في مفارقة لافتة تعكس اختلاف طريقة توزيع القيمة داخل قائمتي المنتخبين.

ففي الوقت الذي تصل فيه القيمة السوقية الإجمالية للسعودية إلى أكثر من 40 مليون يورو تتركز نسبة كبيرة من قيمة المنتخب القطري في نجمه الأول إذ تمثل قيمة عفيف وحده نحو 39.5% من إجمالي القيمة السوقية لقائمة "العنابي".

أما فراس البريكان فلا تمثل قيمته سوى نحو 8.6% من إجمالي قيمة قائمة المنتخب السعودي وهو ما يشير إلى توزيع القيمة السوقية السعودية على عدد أكبر من اللاعبين بدلًا من تركّزها في نجم واحد.

المعز علي في الصورة.. وتمبكتي وأبو الشامات يقتربان

ولا يتوقف الحضور القطري في قائمة اللاعبين الأعلى قيمة عند أكرم عفيف إذ يأتي المعز علي في المركز الثاني بين لاعبي "العنابي" بقيمة سوقية تبلغ 2.5 مليون يورو.

كما تصل القيمة السوقية لإدميلسون جونيور إلى 1.8 مليون يورو وهي القيمة نفسها التي يمتلكها الثنائي السعودي حسان تمبكتي وصالح أبو الشامات.

وتكشف هذه الأرقام عن اختلاف واضح في تركيبة المنتخبين فبينما تعتمد قطر على مجموعة من الأسماء التي تتصدرها القيمة السوقية لعفيف يمتلك المنتخب السعودي قائمة أوسع من اللاعبين ذوي القيم السوقية المرتفعة نسبيًا وهو ما انعكس على تصدره ترتيب المنتخبات في هذا الجانب.

المنتخب السعودي كأس الخليج العربي خليجي 27 أكرم عفيف المنتخب القطري ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية ترانسفير ماركت المعز علي العنابي إدميلسون جونيور حسان تمبكتي صالح أبو الشامات

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