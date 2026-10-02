مدرب المنتخب السعودي: هوساوي خارج خليجي 27.. وموقف حسان تمبكتي لا يزال غامضا

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوناني جورجيوس دونيس، جاهزية المنتخب السعودي لمواجهة نظيره القطري في نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، التي ستقام غدًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية بفندق هيلتون، إذ أوضح دونيس أن المنتخب القطري يضم لاعبين أصحاب خبرة كبيرة ويقوده جهاز فني مميز، مبينًا أن المنتخب السعودي يتطلع لتحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية.

تعليق مدرب السعودية

وأشار إلى أن الجهاز الفني يولي اهتمامًا كبيرًا بتحليل نقاط القوة والضعف لدى المنافسين، مع التركيز على تطبيق أسلوب المنتخب السعودي داخل الملعب، لافتًا النظر إلى أن الاحتفاظ بالكرة واتخاذ القرارات الصحيحة يسهمان في صناعة الفرص ورفع الفاعلية الهجومية.

وبيّن أن ضغط المباريات خلال الأيام الماضية فرض تحديات بدنية على اللاعبين بعد خوض ثلاث مواجهات خلال ستة أيام، الأمر الذي استدعى متابعة جاهزية العناصر كافة بصورة مستمرة، مفيدًا أن المدافع زكريا هوساوي لن يكون متاحًا للمباريات المقبلة، فيما سيُحسم موقف حسان تمبكتي بعد تقييم حالته قبل اللقاء.

ونوّه دونيس بأهمية الاستفادة من المعطيات الفنية والإحصائية للمباريات السابقة، إلى جانب المحافظة على التركيز والانضباط منذ الإقامة وحتى الحصص التدريبية، مشيدًا بالروح العالية التي يظهرها اللاعبون والتواصل الإيجابي بينهم داخل المجموعة.

وأشاد بالدور الذي تؤديه الجماهير السعودية في دعم المنتخب، مؤكدًا أن حضورها أسهم في خلق أجواء مميزة خلال البطولة، معربًا عن تطلعه لمشاهدة مدرجات ممتلئة في مواجهة الغد.

من جانبه، أكد لاعب المنتخب السعودي عبدالله السالم جاهزية اللاعبين لخوض مواجهة قطر، مشددًا على أهمية رفع مستوى التركيز مقارنة بما كان عليه الحال في دور المجموعات.

وأوضح أن مواجهة نصف النهائي تختلف عن المباريات السابقة بحكم أهميتها وقيمة المنافس الذي يمتلك خبرات كبيرة وسجلًا حافلًا بالإنجازات القارية، مبينًا في الوقت ذاته أن المنتخب السعودي يمتلك عناصر مميزة ويتطلع للوصول إلى المباراة النهائية.

وأبرز السالم أن تسجيل الأهداف يأتي ثمرة للعمل الجماعي داخل الفريق، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يسهمون في تحقيق النتائج الإيجابية، وأن الهدف المشترك يتمثل في تمثيل المنتخب بأفضل صورة ممكنة والمنافسة على إحراز لقب البطولة.

