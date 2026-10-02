وزير الصحة: خفضنا الإنفاق الصحي من جيب المواطن من 62% إلى 57%.. والمستهدف 28%

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تطور حجم الإنفاق الصحي الذي يتحمله المواطن من جيبه، موضحًا أن نسبة الإنفاق من الجيب بلغت نحو 62% من إجمالي الإنفاق على الصحة في مصر عام 2018، قبل أن تنخفض إلى نحو 57% حاليًا.

خفض حجم الإنفاق الصحي

وقال وزير الصحة والسكان، خلال جلسة حوارية بحضور الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن خفض حجم الإنفاق الصحي المباشر الذي يتحمله المواطن يمثل أحد المؤشرات المهمة التي يتم متابعتها ضمن استراتيجية تطوير المنظومة الصحية.

وأوضح أن الهدف من تطوير نظم التأمين الصحي وتوسيع مظلة الحماية الصحية؛ هو تقليل العبء المالي عن المواطنين، مؤكدًا أن الإنفاق الصحي المرتفع من جيب المواطن يمكن أن يمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الأسر.

خفض نسبة الإنفاق الصحي من جيب المواطن

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن الوزارة تستهدف خفض نسبة الإنفاق الصحي من جيب المواطن إلى نحو 28%، مؤكدًا أن وجود مستهدف واضح يسمح بقياس مدى التقدم في هذا الملف بصورة دورية.

وشدد على أن تقييم الأداء لا يتم بمعزل عن الجهات والمؤسسات الدولية، موضحًا أن هناك جهات دولية تتابع مؤشرات الإنفاق الصحي، من بينها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب قواعد البيانات الدولية الخاصة بالإنفاق الصحي.

مؤشرات واضحة ومراجعات داخلية

وأكد وزير الصحة أن وجود مؤشرات واضحة ومراجعات داخلية وخارجية يساعد الدولة على معرفة حجم التطور الذي تحقق، وتحديد الملفات التي تحتاج إلى مزيد من التدخل والعمل.