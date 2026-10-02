وزير الصحة: نستهدف تخريج 30 ألف طبيب سنويًا.. والتحدي الحقيقي في جودة التعليم والتدريب

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر تشهد زيادة ملحوظة في أعداد خريجي كليات الطب، موضحًا أن عدد الأطباء الذين كانت تخرجهم منظومة التعليم الطبي في السابق كان يتراوح بين 6 و7 آلاف طبيب سنويًا، بينما ارتفع حاليًا إلى نحو 15 و16 ألف طبيب سنويًا.

عدد خريجي كليات الطب

وأضاف وزير الصحة أنه من المتوقع، بعد اكتمال عمل كليات الطب الجديدة، أن يصل عدد خريجي كليات الطب في مصر إلى ما بين 28 أو 30 ألف طبيب سنويًا.

التدريب والتعليم الكافي

وأكد أن التحدي الحقيقي لا يتعلق فقط بزيادة أعداد الخريجين، وإنما بضمان حصولهم على التدريب والتعليم الكافي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ونقابة الأطباء من أجل ضمان جودة إعداد الطبيب المصري وتأهيله للعمل داخل المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن مصر لديها خطة للتعامل مع احتياجاتها من الكوادر البشرية، وأن زيادة أعداد الخريجين يمكن أن تسهم في تجنب وجود نقص في القوى البشرية داخل القطاع الصحي خلال السنوات المقبلة.

التحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة

وشدد على أن «جودة الخريج» تمثل التحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة، وليس مجرد زيادة أعداد الأطباء، لافتًا إلى أن الطبيب المصري أصبح مطلوبًا في العديد من دول العالم، وهو ما يعكس مستوى خريجي كليات الطب المصرية.

وجود الأطباء المصريين

وقال إن وجود الأطباء المصريين في أنظمة صحية مختلفة حول العالم يمثل دليلًا على أن الطبيب المصري يمتلك قدرات ومهارات تجعله قادرًا على المنافسة والعمل خارج مصر، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة استمرار تطوير التعليم والتدريب الطبي لضمان الحفاظ على هذا المستوى.