قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات المسلحة اليمنية: سقوط 1500 قتيل وجريح من ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة
علامات الاستفهام أكتر من التعجب| تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة فلاي دبي
أحمد زايد: الهوية المصرية تتمتع بالتماسك والاستقرار رغم التحديات
سيدات الأهلي يهزم إنبي بـ 7 - 1 في الدوري
برلماني: وعي المصريين خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات استهداف الدولة
إسبانيا.. «سانشيز» يدرس الدعوة لانتخابات مبكرة بعد هزيمة حكومته في تصويت بشأن الإسكان
مفاجأة.. شريكة إيلون ماسك وأم 4 من أبنائه: أنهى علاقتنا دون سابق إنذار
قرار ترامب كأن لم يكن.. القضاء الأمريكي يعيد كبير المدعين العامين في سياتل إلى منصبه
روسيا: انسحاب القوات الأمريكية والتحالف من العراق يعزز قدرة بغداد على حماية أمنها
لميس الحديدي: استهداف المدينة المنورة استفزاز لمشاعر المسلمين.. ومصر لن تنسى غزة
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر
مجـ زرة جديدة في إثيوبيا.. أكثر من 50 قتيلا خلال 3 أيام جنوب تيجراي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

يمارس البلطجة.. القبض على صانع محتوى ادعى قدرته على استعادة الأموال المستولى عليها من المواطنين

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام صاحب الحساب بممارسة أعمال البلطجة والادعاء بقدرته على استعادة الأموال المستولى عليها من المواطنين.
 


 

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (صانع محتوى "يحمل جنسية إحدى الدول") وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعى ونشره مقاطع فيديو تتضمن تلك المزاعم بقصد زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.


 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى البلطجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

 الكابتن سميت ماتشهار

لم يكن بوسعي ترك الأخرين يموتون .. أول تصريحات من قائد طائرة فلاي دبي

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تساوي الطالب المجتهد بالعادي.. خبير تربوي يطالب بإلغاء كتيبات المفاهيم بالثانوية العامة

نائب وزير الخارجية

نائب وزير الخارجية: منتدى "العلمين- إفريقيا" يحول المدينة لبوصلة للتنمية

حريق سوهاج

قبل زفافهما بأيام ..حريق يلتهم منزل عروسين في أخميم بسوهاج

بالصور

النوم 9 ساعات يوميا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة.. دراسة تكشف المدة الأقل خطورة

النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة

حالة نادرة لطفلة عمرها عام ونصف.. استخراج جنين مشوه من معدتها

تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية

الجري البطيء لمدة 10 دقائق يعزز السعادة ويحسن التركيز.. دراسة تكشف الفوائد

تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ

من قلب باريس.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام برج إيفيل| صور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد