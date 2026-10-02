يمارس البلطجة.. القبض على صانع محتوى ادعى قدرته على استعادة الأموال المستولى عليها من المواطنين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام صاحب الحساب بممارسة أعمال البلطجة والادعاء بقدرته على استعادة الأموال المستولى عليها من المواطنين.







أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (صانع محتوى "يحمل جنسية إحدى الدول") وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعى ونشره مقاطع فيديو تتضمن تلك المزاعم بقصد زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.