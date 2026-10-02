روسيا: انسحاب القوات الأمريكية والتحالف من العراق يعزز قدرة بغداد على حماية أمنها

أكدت وزارة الخارجية الروسية، ثقتها بقدرة العراق على تعزيز أمنه واستقراره ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، عقب انتهاء الوجود العسكري الأمريكي وقوات التحالف الدولي في البلاد، مشيرة إلى قدرة الجيش والقوات الأمنية العراقية على تعزيز القدرات الدفاعية وضمان الأمن القومي بشكل مستقل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في بيان أذاعته وسائل إعلام روسية اليوم /الجمعة/ -إن انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف من العراق "أمر نرحب به بالتأكيد"، معتبرة أنه يظهر قدرة الجيش العراقي وقوات الأمن على معالجة مسألة تعزيز القدرة الدفاعية للدولة وضمان الأمن القومي بشكل مستقل.

وأضافت أن موسكو على ثقة بقدرة الشعب العراقي على مواجهة أي تحديات داخلية أو خارجية تعترض طريقه بنجاح.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أدى إلى عقود من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، موضحة أن وجود القوات الأجنبية في العراق استمر فعليًا منذ عام 2003، أي منذ الغزو الأمريكي، الذي أدى - بحسب قولها - إلى عقود من عدم الاستقرار في المنطقة المحيطة.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قد أعلن - يوم /الأربعاء/ الماضي - انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي في البلاد.. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج آخر القوات الأمريكية من العراق، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل «إنجازًا عظيمًا ومهمًا» للولايات المتحدة.