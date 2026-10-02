أحمد زايد: الهوية المصرية تتمتع بالتماسك والاستقرار رغم التحديات

أكد الدكتور أحمد زايد، أمين عام مكتبة الإسكندرية ورئيس مؤتمر الهوية الوطنية المصرية، أن الهوية المصرية تتمتع بدرجة كبيرة من التماسك والاستقرار، رغم المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات على منظومة القيم والأخلاق.

وأوضح، خلال حواره ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المجتمع المصري يتميز بعمق تاريخي ومجموعة من القيم الراسخة التي يتمسك بها المصريون، مشيرًا إلى أن قوة هذه الهوية تظهر بصورة واضحة في أوقات الأزمات، وكذلك في مظاهر التضامن والتكافل والعمل المدني داخل المجتمع.

وأشار إلى أن مشاركة المصريين وتكاتفهم في المواقف والأزمات المختلفة، إلى جانب حرصهم على الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية والشعور بالفخر والانتماء للوطن، تمثل مؤشرات على قوة وتماسك الهوية المصرية.

وأضاف أن مصر، مثل غيرها من دول العالم، تواجه تحديات متزايدة نتيجة التغيرات السريعة في التكنولوجيا وأنماط الاستهلاك ومنظومات القيم، لافتًا إلى أن عددًا من الدراسات العالمية أشار إلى تراجع القيم الجمعية لصالح القيم الفردية، إلى جانب تنامي القيم المادية على حساب بعض القيم المعنوية.

وشدد على أهمية التعامل مع قضية الهوية الوطنية باعتبارها ملفًا أساسيًا، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مؤكدًا أن الحفاظ على تماسك المجتمع يتطلب الوعي بالتحديات التي قد تؤثر في منظومته القيمية.