قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التسامح والتعايش بالإمارات: شيخ الأزهر إمامٌ مرموق يقود رسالة السلام والتعايش
المجر تفوز على جورجيا بهدف في دوري الأمم الأوروبية
4 مواسير ومساحة رملية.. الري تكشف تفاصيل المعدية الآمنة لأطفال البحيرة لحين الانتهاء من الكوبري
استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمالي رام الله
إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد
ضعف حصيلة 2025| هيئة فلسطينية: 30 شهيدًا برصاص المستوطنين منذ بداية 2026
قرار عاجل من الري تتحرك لإنقاذ أطفال البحيرة بعد صورة عبور الماسورة| تفاصيل
عبد الرحيم علي: الضربة الأمنية الأخيرة للإخوان كشفت شبكة في أمريكا و10 دول عربية
«مش مجرد استلام المفتاح».. الضرائب العقارية تحسم موقف الشقق المشطبة والوحدات تحت الإنشاء
الداخلية: ادعاءات وجود احتجاجات أو إضراب عن الطعام داخل مراكز الإصلاح شائعات إخوانية
السعودية.. اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقت على خميس مشيط
5 سيارات سيدان زيرو في مصر.. تبدأ من 685 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من التصفيات.. يوسف عبد العزيز ومريم الهضيبى يودعان بطولة الصين سماش

يوسف عبد العزيز
يوسف عبد العزيز
أ ش أ

ودع يوسف عبد العزيز، لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، بطولة «الصين سماش 2026» من الدور الثاني للتصفيات في منافسات فردي الرجال، عقب خسارته اليوم أمام لاعب من الصين بنتيجة 0-3، بعدما تغلب أمس بصعوبة على لاعب من إنجلترا بنتيجة 3-2 في الدور الأول للتصفيات.

ويشارك عمر عصر في الدور الرئيسي لمنافسات فردي الرجال، حيث من المقرر أن يواجه لاعبًا من كوريا الجنوبية في الدور الأول «64».

وفي منافسات فردي السيدات، ودعت مريم الهضيبي التصفيات من الدور الأول، عقب خسارتها اليوم أمام لاعبة من كازاخستان بنتيجة 2-3.

وتشارك هنا جودة ودينا مشرف في الدور الرئيسي للمنافسات، حيث تواجه هنا جودة لاعبة صاعدة من التصفيات لم تتحدد بعد، فيما تلتقي دينا مشرف لاعبة من رومانيا، وذلك في الدور الأول «64».

وفي منافسات زوجي الرجال، يواجه الثنائي محمد البيلي ويوسف عبد العزيز زوجيًا من الصين في الدور الأول «32»، فيما تواجه هنا جودة ودينا مشرف ثنائيًا من الولايات المتحدة في الدور الأول «32» بمنافسات زوجي السيدات.

وفي الزوجي المختلط، يواجه الثنائي يوسف عبد العزيز ومريم الهضيبي زوجيًا من تركيا في الدور الأول «32».

وتقام بطولة «الصين سماش 2026» في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 1 إلى 11 أكتوبر الجاري.

يوسف عبد العزيز المنتخب الوطني تنس الطاولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

إنستاباي

حدود التحويل من إنستاباي 2026

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

فلاي دبي

تقرير عبري: تفاصيل مثيرة بشأن مساعد طائرة فلاي دبي

حمزة عبد الكريم

برشلونة يتمسك بـ حمزة عبد الكريم رغم عروض الإعارة.. وخطة لتطوير اللاعب

ترشيحاتنا

غزة

متحدث اللجنة المصرية لإغاثة غزة: عجز كبير بالمستلزمات الطبية.. وعيادات متنقلة لدعم المستشفيات

الضرائب

معاون الضرائب العقارية: مسار بديل على التطبيق لتحديد موقع الوحدة.. ولا محاسبة عن سنوات سابقة في هذه الحالة

لميس الحديدي

لميس الحديدي: مد مهلة الضرائب العقارية حتى نهاية العام.. ووزير المالية يستجيب لشكاوى المواطنين

بالصور

راحة وأناقة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة كاجوال وسط الطبيعة|صور

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

النوم 9 ساعات يوميا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة.. دراسة تكشف المدة الأقل خطورة

النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة

حالة نادرة لطفلة عمرها عام ونصف.. استخراج جنين مشوه من معدتها

تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية

الجري البطيء لمدة 10 دقائق يعزز السعادة ويحسن التركيز.. دراسة تكشف الفوائد

تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد