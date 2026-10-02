من التصفيات.. يوسف عبد العزيز ومريم الهضيبى يودعان بطولة الصين سماش

ودع يوسف عبد العزيز، لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، بطولة «الصين سماش 2026» من الدور الثاني للتصفيات في منافسات فردي الرجال، عقب خسارته اليوم أمام لاعب من الصين بنتيجة 0-3، بعدما تغلب أمس بصعوبة على لاعب من إنجلترا بنتيجة 3-2 في الدور الأول للتصفيات.

ويشارك عمر عصر في الدور الرئيسي لمنافسات فردي الرجال، حيث من المقرر أن يواجه لاعبًا من كوريا الجنوبية في الدور الأول «64».

وفي منافسات فردي السيدات، ودعت مريم الهضيبي التصفيات من الدور الأول، عقب خسارتها اليوم أمام لاعبة من كازاخستان بنتيجة 2-3.

وتشارك هنا جودة ودينا مشرف في الدور الرئيسي للمنافسات، حيث تواجه هنا جودة لاعبة صاعدة من التصفيات لم تتحدد بعد، فيما تلتقي دينا مشرف لاعبة من رومانيا، وذلك في الدور الأول «64».

وفي منافسات زوجي الرجال، يواجه الثنائي محمد البيلي ويوسف عبد العزيز زوجيًا من الصين في الدور الأول «32»، فيما تواجه هنا جودة ودينا مشرف ثنائيًا من الولايات المتحدة في الدور الأول «32» بمنافسات زوجي السيدات.

وفي الزوجي المختلط، يواجه الثنائي يوسف عبد العزيز ومريم الهضيبي زوجيًا من تركيا في الدور الأول «32».

وتقام بطولة «الصين سماش 2026» في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 1 إلى 11 أكتوبر الجاري.