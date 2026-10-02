«مش مجرد استلام المفتاح».. الضرائب العقارية تحسم موقف الشقق المشطبة والوحدات تحت الإنشاء

كشفت الدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، تفاصيل خضوع الوحدات السكنية للضريبة العقارية، موضحة أن معيار الخضوع لا يرتبط بمجرد استلام الوحدة؛ وإنما بمدى اكتمالها وصلاحيتها الفعلية للاستخدام.

وقالت الدكتورة فداء فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، إن الوحدة العقارية يتم الإقرار عنها؛ عندما تصبح صالحة للاستخدام فعليًا، أو تكون مستخدمة بالفعل رغم عدم اكتمالها بصورة كاملة.

الشقة مكتملة المرافق

وأوضحت أن الشقة التي أصبحت مكتملة المرافق والتشطيب وجاهزة للسكن؛ تخضع للإقرار الضريبي، حتى في حال عدم استخدامها أو إغلاقها من جانب مالكها، مشيرة إلى أن عدم الإقامة في الوحدة لا يعني بالضرورة إعفاءها من الإقرار طالما أصبحت صالحة للاستخدام.

وفي المقابل، أكدت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء أو غير مكتملة وغير جاهزة للاستخدام لا يتم الإقرار عنها في هذه المرحلة، موضحة أن الإقرار يبدأ بعد الانتهاء من تجهيز الوحدة وجعلها صالحة للاستخدام، على أن يتم ربطها ضريبيًا من السنة التالية.

وأشارت إلى أن هذه القواعد تنطبق كذلك على الوحدات التي يتم شراؤها بغرض الاستثمار، أو العقارات الموجودة في مناطق الساحل، وكذلك الوحدات التي يشتريها أصحابها لأبنائهم بينما لا تزال في مرحلة الإنشاء.

تحديد موقف الوحدة من الضريبة العقارية

وشددت الدكتورة فداء فؤاد على أن العبرة في تحديد موقف الوحدة من الضريبة العقارية هي حالتها الفعلية ومدى جاهزيتها للاستخدام، وليس مجرد امتلاكها أو استلامها من المطور أو استخدامها لأغراض استثمارية.