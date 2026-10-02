قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: مسألة إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار النفط
وزير التسامح والتعايش بالإمارات: شيخ الأزهر إمامٌ مرموق يقود رسالة السلام والتعايش
المجر تفوز على جورجيا بهدف في دوري الأمم الأوروبية
4 مواسير ومساحة رملية.. الري تكشف تفاصيل المعدية الآمنة لأطفال البحيرة لحين الانتهاء من الكوبري
استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمالي رام الله
إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد
ضعف حصيلة 2025| هيئة فلسطينية: 30 شهيدًا برصاص المستوطنين منذ بداية 2026
قرار عاجل من الري تتحرك لإنقاذ أطفال البحيرة بعد صورة عبور الماسورة| تفاصيل
عبد الرحيم علي: الضربة الأمنية الأخيرة للإخوان كشفت شبكة في أمريكا و10 دول عربية
«مش مجرد استلام المفتاح».. الضرائب العقارية تحسم موقف الشقق المشطبة والوحدات تحت الإنشاء
الداخلية: ادعاءات وجود احتجاجات أو إضراب عن الطعام داخل مراكز الإصلاح شائعات إخوانية
السعودية.. اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقت على خميس مشيط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«مش مجرد استلام المفتاح».. الضرائب العقارية تحسم موقف الشقق المشطبة والوحدات تحت الإنشاء

الضرائب
الضرائب
محمد البدوي

كشفت الدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، تفاصيل خضوع الوحدات السكنية للضريبة العقارية، موضحة أن معيار الخضوع لا يرتبط بمجرد استلام الوحدة؛ وإنما بمدى اكتمالها وصلاحيتها الفعلية للاستخدام.

وقالت الدكتورة فداء فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، إن الوحدة العقارية يتم الإقرار عنها؛ عندما تصبح صالحة للاستخدام فعليًا، أو تكون مستخدمة بالفعل رغم عدم اكتمالها بصورة كاملة.

الشقة مكتملة المرافق

وأوضحت أن الشقة التي أصبحت مكتملة المرافق والتشطيب وجاهزة للسكن؛ تخضع للإقرار الضريبي، حتى في حال عدم استخدامها أو إغلاقها من جانب مالكها، مشيرة إلى أن عدم الإقامة في الوحدة لا يعني بالضرورة إعفاءها من الإقرار طالما أصبحت صالحة للاستخدام.

وفي المقابل، أكدت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء أو غير مكتملة وغير جاهزة للاستخدام لا يتم الإقرار عنها في هذه المرحلة، موضحة أن الإقرار يبدأ بعد الانتهاء من تجهيز الوحدة وجعلها صالحة للاستخدام، على أن يتم ربطها ضريبيًا من السنة التالية.

وأشارت إلى أن هذه القواعد تنطبق كذلك على الوحدات التي يتم شراؤها بغرض الاستثمار، أو العقارات الموجودة في مناطق الساحل، وكذلك الوحدات التي يشتريها أصحابها لأبنائهم بينما لا تزال في مرحلة الإنشاء.

تحديد موقف الوحدة من الضريبة العقارية

وشددت الدكتورة فداء فؤاد على أن العبرة في تحديد موقف الوحدة من الضريبة العقارية هي حالتها الفعلية ومدى جاهزيتها للاستخدام، وليس مجرد امتلاكها أو استلامها من المطور أو استخدامها لأغراض استثمارية.

الضرائب الضرائب المصرية الضرائب العقارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

إنستاباي

حدود التحويل من إنستاباي 2026

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

فلاي دبي

تقرير عبري: تفاصيل مثيرة بشأن مساعد طائرة فلاي دبي

حمزة عبد الكريم

برشلونة يتمسك بـ حمزة عبد الكريم رغم عروض الإعارة.. وخطة لتطوير اللاعب

ترشيحاتنا

هيدي كرم

راحة وأناقة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة كاجوال وسط الطبيعة|صور

النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة

النوم 9 ساعات يوميا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة.. دراسة تكشف المدة الأقل خطورة

تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية

حالة نادرة لطفلة عمرها عام ونصف.. استخراج جنين مشوه من معدتها

بالصور

راحة وأناقة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة كاجوال وسط الطبيعة|صور

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

النوم 9 ساعات يوميا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة.. دراسة تكشف المدة الأقل خطورة

النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة
النوم 9 ساعات يوميًا قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة

حالة نادرة لطفلة عمرها عام ونصف.. استخراج جنين مشوه من معدتها

تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية

الجري البطيء لمدة 10 دقائق يعزز السعادة ويحسن التركيز.. دراسة تكشف الفوائد

تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد