«بيمشي في دمي».. أحمد حلمي يكشف تفاصيل عودته لخشبة المسرح

كشف الفنان أحمد حلمي عن تفاصيل عودته إلى خشبة المسرح، مشيرًا إلى ارتباطه الشديد بالمسرح واعتزازه بتجربته الفنية، خاصة أنه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية.

وقال أحمد حلمي، خلال لقائه ببرنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»، إن تكريمه في الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح يمثل له قيمة كبيرة، مؤكدًا أن التكريم يمنح الفنان شعورًا بحب الجمهور ويتيح له فرصة لقاء مبدعين وفنانين من مختلف الثقافات.

وتحدث عن أعماله المسرحية، قائلًا إنه قدم 3 مسرحيات خلال الفترة الماضية، ويستعد لتقديم مسرحية رابعة جديدة قريبًا، بعد فترة من الابتعاد عن المسرح قبل أن يعود إليه منذ نحو 3 سنوات.

وأوضح حلمي أن المسرح يمثل تجربة مختلفة بالنسبة له، قائلًا: «المسرح بيمشي في دمي»، مشيرًا إلى أن دراسته للفنون المسرحية كان لها دور كبير في مسيرته الفنية.

ووجه الفنان أحمد حلمي الشكر إلى أكاديمية الفنون ومعهد الفنون المسرحية وأساتذته، مؤكدًا أن لهم فضلًا كبيرًا فيما وصل إليه، وأنه يهدي إليهم تكريمه.

كما تحدث عن تعاونه مع عدد من نجوم المسرح، مشيدًا بالفنان حمدي الميرغني، ومؤكدًا وجود كيمياء فنية بينهما، إلى جانب إشادته بالفنان شريف منير، الذي وصفه بأنه صاحب حضور قوي وخبرة كبيرة على خشبة المسرح.

وأشار حلمي إلى أن طبيعة العمل المسرحي تعتمد على العمل الجماعي، لافتًا إلى أن الجمهور يذهب إلى المسرح بهدف الاستمتاع والضحك، وأن انسجام فريق العمل، خاصة في الأعمال الكوميدية، ينعكس على نجاح العرض ووصوله إلى الجمهور.