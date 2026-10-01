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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار لكزس LX موديل 2026 في السوق السعودي

لكزس LX
لكزس LX
صبري طلبه

تنتمي لكزس LX موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتُطرح في السوق السعودي بعدة فئات تختلف فيما بينها من حيث التجهيزات.

محرك لكزس LX موديل 2026

تعتمد لكزس LX 2026 على محرك بنزين V6 بسعة 3.5 لتر، مزود بتقنية التوربو المزدوج، ويولد قوة تصل إلى 409 أحصنة، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 650 نيوتن متر. 

لكزس LX موديل 2026

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، فيما تعتمد السيارة على نظام دفع رباعي 4WD. وتبلغ معدلات استهلاك الوقود نحو 9.6 كم لكل لتر.

أبعاد لكزس LX موديل 2026

يبلغ طول لكزس LX 2026 نحو 5,100 مم، مع عرض يصل إلى 1,990 مم وارتفاع يبلغ 1,865 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,850 مم. ويتراوح وزن السيارة من دون ركاب بين 2,590 و2,680 كجم.

تجهيزات لكزس LX موديل 2026

تضم المقصورة نظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا مع إمكانية التحكم في أربع مناطق بشكل مستقل، إلى جانب فتحات تكييف مخصصة للصفين الثاني والثالث، كما تتوفر للصف الثاني وظائف تدفئة وتبريد المقاعد، بالإضافة إلى تجهيز مخصص لتبريد المشروبات، بينما يحصل ركاب الصف الأمامي على شاحن لاسلكي للهواتف.

لكزس LX موديل 2026

وتعتمد لكزس LX 2026 على منظومة معلومات وترفيه تضم شاشتين بقياسي 12.3 و7 بوصات، مع دعم الاتصال اللاسلكي عبر أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، بالإضافة إلى نظام ملاحة، كما توجد شاشة رقمية للعدادات بقياس 12.3 بوصة، بينما يأتي نظام العرض على الزجاج الأمامي HUD بشاشة قياسها 10 بوصات لعرض المعلومات أمام السائق.

وتشمل التجهيزات الصوتية نظام يتكون من 25 سماعة، ويأتي ذلك إلى جانب المقود المغطى بالجلد، مع تصميم يجمع بين الوظائف متعددة الاستخدامات ولمسات الخشب، بالإضافة إلى حزمة من تقنيات المساعدة ابرزها حساسات الركن، وكاميرات المساعدة، ومرايات جانبية كهربائية.

أسعار لكزس LX موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار لكزس LX موديل 2026 في السوق السعودي من 583,500 ريال، بينما تصل إلى حوالي 596,160 ريال للفئات الأعلى.

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