تواصل فولكس فاجن باسات 2026 حضورها في السوق السعودي ضمن فئة السيارات السيدان، حيث تعد من أشهر إصدارات العلامة الألمانية عن هذه الفئة، بالإضافة إلى تقديمها عبر باقة كبيرة من التجهيزات.

محرك فولكس فاجن باسات 2026

تعتمد فولكس فاجن باسات 2026 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، ويولد قوة تصل إلى 158 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر.

وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام الدفع الأمامي FWD.

فولكس فاجن باسات 2026

أبعاد فولكس فاجن باسات 2026

تأتي باسات 2026 بهيكل يبلغ طوله 4,990 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,854 مم وارتفاعها إلى 1,487 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,871 مم، ويبلغ وزن السيارة من دون ركاب نحو 1,583 كجم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 520 لترًا، كما تأتي السيارة بجنوط مقاس 17 بوصة.

فولكس فاجن باسات 2026

تجهيزات فولكس فاجن باسات 2026

تحصل فولكس فاجن باسات 2026 على مجموعة من التجهيزات التي تجمع بين الوظائف العملية والأنظمة الرقمية، ويأتي مقعد السائق مع إمكانية التعديل كهربائيًا، بينما يحصل المقود على كسوة جلدية وتصميم متعدد الوظائف.

فولكس فاجن باسات 2026

تعتمد المقصورة على شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.9 بوصة، وتدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتستكمل المنظومة الرقمية شاشة عدادات بقياس 10.25 بوصة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

فولكس فاجن باسات 2026

سعر فولكس فاجن باسات 2026 في السعودية

يبدأ سعر فولكس فاجن باسات 2026 في السوق السعودي من نحو 118 ألف ريال تقريبًا.