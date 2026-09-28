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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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قبل ما تنزل.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في المحطات

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
رشا عوني

في ظل ترقب موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية بشأن أسعار الوقود في مصر ، يتابع المواطنون بشكل لحظي أسعار البنزين اليوم وزاد البحث بكثافة عن موعد زيادة البنزين واخبار البنزين وسعر بنزين 95 وسعر بنزين 80 ، وهو ما يفتح الحديث مؤخراً حول حقيقة زيادة اسعار الوقود المرتقبة وهل سيصدر قرار رسمي بزيادة اسعار البنزين الشهر المقبل عقب اجتماع اللجنة؟.

آخر زيادة في أسعار البنزين في مصر 

وارتفعت أسعار البنزين في شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، إذ اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع هذه التحديات.

أسعار البنزين اليوم الأثنين 

 

سعر لتر البنزين 95: 24 جنيها للتر.

سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

سعر لتر السولار: 20.50 جنيه للتر.

أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات

سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، فيما تبلغ الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا، أما غاز تموين السيارات فيتراوح سعره بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

موعد زيادة البنزين 2026

وأكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، استقرار الأسعار وعدم وجود أى قرارات جديدة فى هذا الشأن، مشيرًا إلى إن الوضع الحالى يشهد استقرارًا فى سوق المنتجات البترولية، وأن الحكومة تعمل على ضمان استمرار توافر الوقود بصورة آمنة ومنتظمة.

وأشار إلى وجود مخزون كافٍ وآمن من إمدادات الطاقة، بما يشمل البنزين ومختلف المشتقات البترولية الأخرى، مؤكدًا إلى أن الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزير البترول لم يتطرق إلى أى مناقشات بشأن إعادة تسعير المنتجات البترولية، كما لم يشهد تحديد موعد جديد لانعقاد لجنة التسعير التلقائى.


وزراة البترول تنفى زيادة أسعار البنزين

من جانبها، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى من منشورات تتضمن أسعارًا زائفة للمنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار الواردة بهذه المنشورات غير حقيقية ولا تعكس الأسعار المطبقة حاليًا فى السوق المحلى.

وأوضحت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم تصدر عنها أى قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية، ومن ثم فإن الأسعار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لا تستند إلى أى قرار رسمى.

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