موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة رسميا

يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بموعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وبدء العمل بالتوقيت الشتوي، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، حيث تستعد البلاد لتغيير الساعة وفقا للقواعد المنظمة للعمل بالتوقيت الصيفي التي حددها القانون رقم 24 لسنة 2023.

ويترقب المواطنون موعد تأخير الساعة 60 دقيقة، خاصة مع ارتباط تغيير التوقيت بمواعيد العمل والدراسة ووسائل النقل والرحلات والخدمات التي تعتمد على التوقيت الرسمي للدولة.

موعد التوقيت الشتوي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 24 أبريل 2026، حيث جرى تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، وفقا للموعد المحدد قانونا لبدء التوقيت الصيفي.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ليكون هذا اليوم هو آخر أيام تطبيق التوقيت الصيفي خلال العام الجاري.

وبداية من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تعود مصر إلى العمل بالتوقيت الشتوي بعد تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

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موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي 2026

يتم تغيير الساعة مع حلول منتصف الليل في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، حيث يتم تأخير عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة.

وعند وصول الساعة إلى 12:00 منتصف الليل، يتم ضبطها لتصبح 11:00 مساء، وبذلك تتكرر الساعة 11 مساء مرة أخرى، ثم يبدأ أول يوم كامل وفقا للتوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر.

ويمكن توضيح موعد تغيير الساعة في مصر كالتالي.

آخر يوم للتوقيت الصيفي هو الخميس 29 أكتوبر 2026.

بداية التوقيت الشتوي هي الجمعة 30 أكتوبر 2026.

مقدار تغيير الساعة هو تأخير 60 دقيقة.

موعد تغيير الساعة يكون عند منتصف الليل.

الساعة 12:00 منتصف الليل تصبح 11:00 مساء.

متى بدأ التوقيت الصيفي في مصر 2026

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2026 يوم الجمعة 24 أبريل، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، وذلك وفقا للقواعد القانونية المنظمة لتغيير التوقيت في مصر.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وهو ما يوافق الخميس 29 أكتوبر 2026، قبل العودة إلى التوقيت الشتوي وتأخير الساعة ساعة كاملة.

وتتكرر دورة تغيير الساعة وفقا للجدول الزمني المحدد قانونا، بحيث يبدأ التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من أبريل، بينما يبدأ التوقيت الشتوي في نهاية الخميس الأخير من أكتوبر.

كيفية تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي

عند حلول منتصف الليل في نهاية الخميس 29 أكتوبر، يجب تأخير الساعة 60 دقيقة.

وبالتالي تتحول الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساء، وهو ما يعني تكرار توقيت الساعة 11 مساء مرة أخرى بعد إجراء التغيير.

أما الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة المتصلة بالإنترنت، فمن المعتاد أن تقوم بتحديث التوقيت تلقائيا عند تفعيل خاصية ضبط التاريخ والوقت بصورة آلية.

ورغم ذلك، يفضل مراجعة إعدادات الهاتف والأجهزة الإلكترونية بعد موعد تغيير الساعة، خاصة الأجهزة التي تعتمد على الضبط اليدوي، لتجنب أي اختلاف في المواعيد.

كما يجب مراجعة الساعات الموجودة في السيارات والساعات المنزلية والمنبهات والأجهزة التي لا تقوم بتحديث الوقت تلقائيا.

موعد التوقيت الشتوي

قانون التوقيت الصيفي في مصر

حدد القانون رقم 24 لسنة 2023 الإطار الزمني لتطبيق التوقيت الصيفي والانتقال إلى التوقيت الشتوي في مصر.

وبموجب النظام المعمول به، يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

وتستهدف إعادة تطبيق التوقيت الصيفي الاستفادة من ساعات النهار الإضافية، إلى جانب المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة، وفقا لما ارتبط بتطبيق النظام من أهداف عند إقراره.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا على مشروع القانون في أبريل 2023، بعد مناقشة الإطار المنظم لإعادة العمل بالتوقيت الصيفي.

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لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة

يرتبط تغيير التوقيت في مصر بنهاية يوم الخميس وبداية يوم الجمعة، بحيث يكون يوم الجمعة هو أول أيام العمل بالتوقيت الجديد.

ويساعد اختيار هذا الموعد على إتاحة فرصة أمام المواطنين والمؤسسات لمراجعة الساعات والأجهزة والمواعيد قبل استئناف جداول العمل والدراسة بصورة منتظمة.

كما تحتاج المؤسسات التي تعتمد على أنظمة إلكترونية مرتبطة بالتوقيت إلى التأكد من تحديث إعداداتها بما يتوافق مع التوقيت الجديد، خاصة الأنظمة التي تعتمد على تسجيل مواعيد المعاملات أو تشغيل الخدمات في أوقات محددة.

موعد التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026 في مصر

وبذلك يبدأ التوقيت الشتوي رسميا في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية الخميس 29 أكتوبر.

ويتم الانتقال إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتتحول الساعة 12:00 إلى 11:00 مساء.

ويأتي هذا التغيير وفقا للجدول الزمني المحدد في القانون، على أن تتكرر دورة التوقيت مرة أخرى مع حلول الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من العام التالي.