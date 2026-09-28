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لاعبو أيرلندا يلفتون أنظار العالم خلال مواجهة الكيان المحتل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعبو أيرلندا يلفتون أنظار العالم خلال مواجهة الكيان المحتل

منتخب أيرلندا
منتخب أيرلندا
رباب الهواري

شهدت مراسم ما قبل انطلاق مواجهة منتخب جمهورية أيرلندا أمام منتخب الكيان المحتل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027، موقفًا لافتًا من جانب لاعبي المنتخب الأيرلندي، خلال لحظات عزف النشيد الوطني للكيان المحتل.

خفض الرؤوس أثناء النشيد

وأظهرت مشاهد مراسم انطلاق المباراة لاعبي منتخب جمهورية أيرلندا وهم يخفضون رؤوسهم أثناء عزف النشيد الوطني للكيان المحتل، في لقطة أثارت الانتباه قبل بداية المواجهة.

وجاء هذا الموقف خلال وقوف لاعبي المنتخبين استعدادًا لانطلاق اللقاء، حيث ظهر لاعبو أيرلندا في حالة من الصمت أثناء عزف النشيد، مع خفض عدد من اللاعبين رؤوسهم.

رفض مصافحة لاعبي الكيان المحتل

ولم يقتصر موقف لاعبي المنتخب الأيرلندي على مراسم النشيد، حيث شهدت اللحظات التي سبقت انطلاق المباراة عدم مصافحة لاعبي أيرلندا للاعبي الكيان المحتل خلال مراسم ما قبل اللقاء.

وظهر لاعبو المنتخبين خلال الاستعدادات النهائية للمباراة، وسط تركيز واضح على المواجهة، في مشهد لفت أنظار المتابعين قبل صافرة البداية.

شارات سوداء تثير الانتباه

كما ظهر لاعبو منتخب جمهورية أيرلندا وهم يرتدون شارات سوداء حول أذرعهم قبل انطلاق المباراة، في مشهد آخر لفت الانتباه خلال مراسم ما قبل المواجهة.

وجاء ظهور الشارات السوداء بالتزامن مع الموقف الذي اتخذه اللاعبون خلال عزف النشيد الوطني للكيان المحتل، ما أضفى مزيدًا من الاهتمام على المشاهد التي سبقت انطلاق اللقاء.

وانتهت المواجهة بين المنتخبين ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027 بفوز منتخب أيرلندا بثلاثية .

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