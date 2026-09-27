السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

تحول تحدٍ بسيط بدأ بمشروب غازي لا تتجاوز قيمته 500 دينار عراقي إلى لحظة استثنائية أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وتصدرت تريند العراق، بعدما انتهت سلسلة من تبادل الهدايا بحصول شخص على مكافأة تصل إلى مليون دينار عراقي.

القصة جاءت ضمن سلسلة تحديات يقدمها صانع المحتوى العراقي فادي زياد طارق، وتقوم فكرتها على مبدأ بسيط لكنه يحمل عنصرًا كبيرًا من المفاجأة؛ إذ يبدأ التحدي بالحصول على شيء مادي من أحد الأشخاص، سواء كان طعامًا أو مشروبًا أو مبلغًا ماليًا، ثم استخدام هذا الشيء للحصول على هدية أو فرصة أكبر ومنحها لشخص آخر، لتستمر السلسلة من شخص إلى آخر.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: