ترامب : أفكر في استئناف الضربات العسكرية على إيران باستنرار

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يفكر في استئناف الضربات على إيران باستمرار.

وقال ترامب لأكسيوس: الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز.

وأضاف : أكبر كمية من النفط عبرت مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع منذ بدء الحرب.

وتابع الرئيس الأمريكي: إيران بالغت في تقدير أوراق قوتها، وأتوقع إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع.

فيما أكد موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الوسطاء القطريون يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنخفاض أسعار النفط بمجرد أن يتراجع الطلب، وبمجرد أن تنتهي الحرب وهو أمر سيحدث قريبا.

كما أشار ترامب، في تصريحات له إلى أن أسعار النفط ستشهد هبوطا حادا، لافتا إلى أن الأسعار في طريقها للانخفاض.

وقال في تصريحاته : تذكروا أمرا واحدا، والنفط الآن أقل تكلفة مما كان عليه في ظل إدارة بايدن.

وأضاف ترامب: مع كل ما قيل، فإننا نقوم بنقل كميات هائلة من النفط.

وتابع ترامب: نقلنا في الليلة الماضية كمية قياسية من النفط عبر مضيق هرمز، وهي كمية تفوق ما نقلناه قبل اندلاع الحرب.