ترامب : أسعار النفط ستنخفض قريبا

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنخفاض أسعار النفط بمجرد أن يتراجع الطلب، وبمجرد أن تنتهي الحرب وهو أمر سيحدث قريبا.

كما أشار الرئيس الأمريكي في تصريحات له إلى أن أسعار النفط ستشهد هبوطا حادا، لافتا إلى أن الأسعار في طريقها للانخفاض.

وقال ترامب في تصريحاته : تذكروا أمرا واحدا، والنفط الآن أقل تكلفة مما كان عليه في ظل إدارة بايدن.

وأضاف ترامب: مع كل ما قيل، فإننا نقوم بنقل كميات هائلة من النفط.

وتابع ترامب: نقلنا في الليلة الماضية كمية قياسية من النفط عبر مضيق هرمز، وهي كمية تفوق ما نقلناه قبل اندلاع الحرب.