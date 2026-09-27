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موعد مباراة منتخب مصر وجنوب السودان والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب السودان والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان  ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027، المقرر إقامتها في أوغندا وكينيا وتنزانيا.

ويحتل المنتخب المصري المرتبة الثالثة بعد التعادل في المباراة الأولى، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام مالاوي

يواجه المنتخب المصري نظيره جنوب السودان في إطار منافسات المجموعة الثانية، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة

وتذاع المباراة عبر قنوات بين سبورتس القطرية

وقررت الشبكة نقل مباراة المنتخب المصري ضد جنوب السودان عبر قناة بين سبورتس إتش دي 1

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