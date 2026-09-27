أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بجزيرتي إيفيا وسكياثوس باليونان

تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بمناطق متفرقة من وسط اليونان خلال ساعات الليل، فيما كانت جزيرة سكياثوس ووسط جزيرة إيفيا من بين المناطق الأكثر تضررًا.

وذكر المرصد الوطني اليوناني، أن منطقة بساشنا في إيفيا سجلت هطول أكثر من 100 ملليمتر من الأمطار خلال ساعات قليلة، بينما تجاوزت كميات الأمطار في سكياثوس 50 ملليمترًا.

وفي سكياثوس، تسببت عاصفة قوية في غمر أحد الشوارع الرئيسية بمدينة سكياثوس بالمياه، ما أدى إلى جرف بعض الأغراض من المتاجر القريبة، دون تسجيل إصابات.

وفي وسط إيفيا، غمرت مياه الأمطار عددًا من المنازل، فيما تسببت الانهيارات الأرضية في تساقط الصخور على الطرق.

وتمكنت فرق الإطفاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من إنقاذ رجل وامرأة، يبلغان من العمر 55 عامًا، بعد أن علقت سيارتهما في الوحل بالقرب من منطقة بوليتيكا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية اليونانية تحذيرًا باللون البرتقالي من استمرار هطول أمطار غزيرة وحدوث عواصف رعدية، مع احتمال سقوط حبات البَرَد في مناطق من وسط وجنوب اليونان.

كما توقعت الهيئة هبوب رياح شمالية شرقية قوية تصل سرعتها إلى 8 درجات على مقياس بوفورت في وسط وشمال بحر إيجه.