صعود طفيف.. أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية يوم الأحد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية،بشكل طفيف، بقيمة تتراوح بين 10 لـ15 جنيهات في الجرام الواحد.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2026، وفقا لآخر الأسعار المعلنة من محلات الصاغة.

أسعار الذهب بمختلف الأعيرة في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 7135 جنيهًا للبيع، و7090 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري - عند 6245 جنيهًا للبيع، مقابل 6205 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 5355 جنيهًا للبيع مقابل 5320 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

أما سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل سعرا، فقد بلغ سعره 4165 جنيهًا للبيع، و4135 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم يتداول تحت الـ50 ألف

وصل سعر الجنيه الذهب، المكون من 8 جرامات من عيار 21، إلى 49960 جنيهًا للبيع و49640 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة الذهبية في السوق المحلي

سجلت الأونصة الذهبية، التي تساوي 31.1 جرامًا، نحو 221990 جنيهًا للبيع و220570 جنيهًا للشراء بالجنيه المصري.

سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية

بلغت سعر الأونصة الذهبية نحو 4286.14 دولار، سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضية، إذ تستأنف عملها غدا الإثنين بعد عطلة رسمية يومي السبت والأحد.

سعر دولار الصاغة

وفيما يخص سعر الدولار في "دولار الصاغة"، فقد سجل اليوم 51.79 جنيهًا للبيع، مقارنة بـ51.71 جنيهًا في البنوك الرسمية.

وتتحرك أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر خلال اليوم الواحد، تبعًا لحركة الأونصة عالميًا وتقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.