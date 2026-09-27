إندونيسيا تشيد بقيادة جوتيريش للأمم المتحدة مع اقتراب انتهاء ولايته

أشاد وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو، بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مثمنًا جهوده وخدمته للمنظمة الدولية مع اقتراب انتهاء ولايته التي استمرت عقدًا من الزمن.

وقال الوزير الإندونيسي إن جوتيريش قاد الأمم المتحدة خلال فترة بالغة الصعوبة، اتسمت بالحروب والتوترات الجيوسياسية، وجائحة عالمية، وأزمات إنسانية، إلى جانب التحولات التكنولوجية المتسارعة.

جاء ذلك، اليوم الأحد، خلال استعراض وزير الخارجية الإندونيسي مواقف بلاده إزاء القضايا العالمية، في إطار أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس السبت، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إندونيسية اليوم الأحد.

وأكد سوجيونو أن القيادة الفعالة تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح النظام متعدد الأطراف، مستشهدًا بمبدأ إندونيسي مفاده أن القائد يجب أن "يقود بالقدوة من المقدمة، ويبني الثقة وهو بين الناس، ويمكّن الآخرين من الخلف"، وأوضح أن القيادة لا تقتصر على إصدار الأوامر، وإنما تتعلق بإعمال الحكمة ومنح الآخرين القوة للمضي قدمًا.

كما أشاد سوجيونو بإسهامات جوتيريش في الحفاظ على دور الأمم المتحدة كمنصة للحوار وإيجاد حلول جماعية، في ظل التحديات العالمية المتغيرة.

وقال إن الأمين العام المقبل سيتولى مسؤولية الحفاظ على ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز المنظمة الدولية، ودفع العمل متعدد الأطراف بما يحقق فوائد ملموسة للمجتمع الدولي.

وشدد وزير الخارجية الإندونيسي على أن القيادة الفعالة يجب أن تقترن أيضًا بالتزام كامل من جانب الدول الأعضاء بإنجاح العمل متعدد الأطراف.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية جوتيريش في 31 ديسمبر 2026، على أن يتم اختيار خلفه من بين سبعة مرشحين وتعيينه من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءً على توصية مجلس الأمن.