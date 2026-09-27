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محمد أنور: الدول العربية تتصدر أسواق صادرات الصناعات الغذائية ومصر تتوسع أوروبيّا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد أنور: الدول العربية تتصدر أسواق صادرات الصناعات الغذائية ومصر تتوسع أوروبيّا

عضو بغرفة الصناعات الغذائية: الدول العربية في صدارة أسواق صادرات الصناعات الغذائية ومصر تتوسع في الأسواق الأوروبية
عضو بغرفة الصناعات الغذائية: الدول العربية في صدارة أسواق صادرات الصناعات الغذائية ومصر تتوسع في الأسواق الأوروبية
شيماء جمال

قال الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات الغذائية، إن الدول العربية تأتي في الريادة فيما يتعلق بأسواق الصادرات الغذائية، مشيرًا الى أن مصر تتمتع بموقع غذائي متميز بالنسبة للخليج، إلى جانب علاقاتها القوية مع منطقة الخليج.

وأضاف خلال برنامج “الاقتصاد 24”، عبر الفضائية “الأولى”، أن مصر تسعى للتعاون مع عدد من الشركاء، كما تجتهد في التعامل مع الجهات الأوروبية؛ ليتم اعتماد المصدرين من كيانات أوروبا المختصة.

وأوضح أن المستقبل في الاتحاد الأوروبي يسير على الاعتماد على السلطات المختصة، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع هذه الجهات فيما يتعلق بالصادرات الغذائية.

ولفت إلى أن أي قيمة مضافة تضاف على صادرات الزراعة وتحولها إلى منتج نهائي تكون فائدتها أكبر للدولة.

وأشار إلى أن هناك أنواعًا من المنتجات التي يمكن تصديرها كـ"خام" أو كـ"منتج نهائي"، قائلا: “يجب الانتباه للاثنين”.

الصناعات الغذائية الدول العربية مصر الخليج الصادرات

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