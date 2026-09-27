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أحمد موسى: 6 قوي كبيرة مسلحة أعلنت الحرب في إثيوبيا للإطاحة بـ آبي أحمد وحكومته
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: 6 قوي كبيرة مسلحة أعلنت الحرب في إثيوبيا للإطاحة بـ آبي أحمد وحكومته

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

سلّط الإعلامي أحمد موسى الضوء على التطورات المتسارعة داخل إثيوبيا، في ظل تصاعد المواجهات بين الحكومة المركزية وعدد من الفصائل المسلحة، مشيرًا إلى وجود تحالفات جديدة بين قوى مسلحة أعلنت معارضتها لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

 خريطة الفصائل والتحالفات

جاء ذلك خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، حيث استعرض أحمد موسى خريطة الفصائل والتحالفات الموجودة على الساحة الإثيوبية، في ظل التطورات العسكرية الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وأوضح موسى أن الساحة الإثيوبية تشهد تحركات من جانب عدد من الفصائل المسلحة التي تسعى، بحسب ما تعلنه، إلى تغيير شكل الحكم وإقامة ترتيبات سياسية جديدة داخل البلاد، لافتًا إلى أن بعض هذه القوى لديها أجنحة عسكرية وقيادات سياسية وتنظيمات تمتد في عدد من الأقاليم.

وتتزامن هذه التطورات مع إعلان 7 جماعات مسلحة إثيوبية تشكيل تحالف تحت اسم «التحالف الإثيوبي لقوى البقاء»، بهدف مواجهة الحكومة الفيدرالية وإزاحة آبي أحمد، ويضم التحالف جبهة تحرير شعب تجراي، وحركة فانو الأمهرية، وجيش تحرير أورومو، إلى جانب أربع حركات من مناطق الصومالي وعفار وبني شنقول-قمز.

وأشار أحمد موسى إلى أن جبهة تحرير تجراي كانت لاعبًا رئيسيًا في الحياة السياسية الإثيوبية لعقود، قبل وصول آبي أحمد إلى السلطة، مؤكدًا أن عودة التوترات المسلحة في الشمال تمثل تطورًا مهمًا في المشهد الداخلي.

وتشهد مناطق في تجراي وأمهرة وعفار مواجهات وتحركات عسكرية متصاعدة، فيما أفادت تقارير حديثة بامتداد القتال إلى مناطق أخرى، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع داخل إثيوبيا.

وتطرق موسى كذلك إلى أهمية الطرق وخطوط التجارة التي تربط إثيوبيا بميناء جيبوتي، باعتبارها شريانًا رئيسيًا للتجارة الإثيوبية، مشيرًا إلى أن أي اضطراب في هذه المناطق يمكن أن ينعكس على حركة الإمدادات والتجارة.

وتشير تحليلات حديثة إلى أن القتال بالقرب من بعض الطرق الرئيسية في شمال إثيوبيا يثير مخاوف بشأن حركة الإمدادات، خاصة الطريق الذي يربط إثيوبيا بجيبوتي، وهو أحد أهم الممرات التجارية للبلاد.

كما تناول أحمد موسى ملف بني شنقول، المنطقة التي يقع بها سد النهضة، في سياق حديثه عن التوترات الإقليمية والتداخلات الحدودية والتاريخية في منطقة القرن الأفريقي.

وأكد أن المشهد الحالي في إثيوبيا لا يقتصر على خلاف سياسي بين الحكومة والمعارضة، وإنما يشهد تعددًا في مراكز القوة المسلحة والتحالفات، وهو ما يجعل تطورات الصراع محل متابعة إقليمية ودولية.

 خريطة التحالفات داخل البلا

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن التحالف الجديد يجمع جماعات كانت في السابق على أطراف متعارضة خلال الحرب الإثيوبية السابقة، وهو ما يعكس تغيرًا واضحًا في خريطة التحالفات داخل البلاد.

وفي ختام حديثه، أشار أحمد موسى إلى أن تطورات الأوضاع في إثيوبيا تستحق المتابعة، خاصة مع استمرار التحركات العسكرية وتشكيل تحالفات جديدة، وما يمكن أن تتركه هذه التطورات من تداعيات على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى إثيوبيا الساحة الإثيوبية

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