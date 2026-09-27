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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

1500 جنيه لكل فرد من البريد.. آخر موعد لصرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنمتظمة

منحة المولد النبوي
منحة المولد النبوي
عبد العزيز جمال

تواصل مكاتب البريد صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه لكل مستحق، بالتزامن مع تأكيد وزارة العمل ضرورة سرعة توجه المستفيدين إلى منافذ الصرف قبل انتهاء الموعد المحدد، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي لصرف المنحة.

وأعلنت وزارة العمل أن صرف المنحة مستمر حتى نهاية مواعيد العمل الرسمية يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، باعتباره آخر موعد محدد للصرف.

وبحسب البيانات الواردة، يستفيد من المنحة 249 ألفًا و327 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في مختلف محافظات الجمهورية، بإجمالي تكلفة مالية بلغت 373.99 مليون جنيه، بعد اعتماد المبلغ من وزير العمل.
 

منحة المولد النبوي للعمالة الغير منتظمة 2024


 

آخر موعد لصرف منحة المولد النبوي

أكدت وزارة العمل استمرار صرف المنحة من خلال مكاتب البريد حتى يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، مطالبة العمالة غير المنتظمة المستحقة بعدم تأجيل الحصول على مستحقاتهم إلى الأيام الأخيرة.

وبدأت عملية صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، وتستمر حتى نهاية سبتمبر وفق مواعيد العمل الرسمية لمكاتب البريد، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وتأتي المنحة ضمن برامج الرعاية التي تقدمها الدولة للعمالة غير المنتظمة، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم أوجه الدعم لهذه الفئة.

ويظل يوم 30 سبتمبر 2026 هو الموعد المحدد لانتهاء عملية الصرف، وفق ما أعلنته وزارة العمل، وهو ما يجعل سرعة التوجه إلى منافذ الصرف مهمة للمستحقين الذين لم يحصلوا على المنحة حتى الآن.

قيمة منحة المولد النبوي وعدد المستفيدين

اعتمد وزير العمل مبلغًا قدره 373.99 مليون جنيه لصرف المنحة، ويستفيد منها 249 ألفًا و327 عاملًا من العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة.

وتبلغ قيمة المنحة المستحقة لكل عامل 1500 جنيه، وتستهدف العمالة التي تنطبق عليها الضوابط المحددة للاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية.

وأكدت الوزارة أن صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة يأتي ضمن منظومة متكاملة للرعاية الاجتماعية والصحية، تستهدف دعم العمالة غير المنتظمة والتخفيف من أعبائها، تقديرًا لدورها في مختلف مواقع العمل والإنتاج.
 

منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة

6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمة

يحصل العمال المسجلون ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل على ست منح دورية سنويًا، في إطار منظومة الحماية الاجتماعية المخصصة لمساندة العمالة غير المنتظمة.

وتشمل المنح السنوية:

  1. منحة شهر رمضان.
  2. منحة عيد الفطر.
  3. منحة عيد الأضحى.
  4. منحة المولد النبوي الشريف.
  5. منحة عيد الميلاد المجيد.
  6. منحة عيد العمال.

وتأتي منحة المولد النبوي ضمن هذه الحزمة من المنح الدورية التي توفر دعمًا ماليًا في مناسبات مختلفة على مدار العام، إلى جانب برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والمساعدات والتعويضات التي تقدمها الوزارة وفق الضوابط المنظمة.

التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

أكدت وزارة العمل أن التسجيل في برامج دعم العمالة غير المنتظمة لا يتم من خلال روابط إلكترونية عشوائية أو صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن إدراج العمالة غير المنتظمة يتم من خلال عمليات الحصر الميداني التي تنفذها مديريات العمل بالتعاون مع الشركات والمقاولين، حيث تُجمع بيانات العمال وتُدرج في قاعدة البيانات الرسمية التابعة للوزارة.

وبعد تسجيل البيانات، تخضع المعلومات للمراجعة والتحقق للتأكد من استيفاء شروط الاستحقاق، ولذلك فإن الدخول إلى رابط مجهول أو إدخال البيانات الشخصية في صفحة غير رسمية لا يمثل وسيلة معتمدة للحصول على المنحة.

وحذرت الوزارة المواطنين من الصفحات الوهمية التي تدعي فتح باب التسجيل للحصول على الدعم أو تطلب بيانات شخصية، مطالبة بالتعامل فقط مع البيانات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، حفاظًا على البيانات الشخصية وضمان وصول الدعم إلى المستحقين.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

حددت وزارة العمل عددًا من الضوابط التي ينبغي توافرها للاستفادة من برامج الدعم المخصصة للعمالة غير المنتظمة، ومن أبرزها:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو نشاطًا اقتصاديًا ثابتًا.
  • ألا يكون لديه مصدر دخل شهري ثابت.
  • أن تكون المهنة المثبتة في بطاقة الرقم القومي من المهن اليومية أو غير المنتظمة.
  • أن يكون الاسم مقيدًا لدى مديرية العمل المختصة.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا.
  • ألا يزيد عمره على 60 عامًا.

وتهدف هذه الضوابط إلى تحديد الفئات التي تنطبق عليها طبيعة العمالة غير المنتظمة، مع مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من استحقاق الدعم.
 

منحة المولد النبوي

وتواصل مديريات العمل عمليات الحصر والتسجيل وتحديث البيانات، بما يساعد على تحسين دقة قاعدة البيانات الرسمية وتوجيه برامج الرعاية إلى المستحقين.

كيفية الاستعلام عن المنحة بالرقم القومي

أتاحت وزارة العمل خدمة إلكترونية للاستعلام عن بيانات العمالة غير المنتظمة، بما يسمح للمواطن بمعرفة موقفه من الاستحقاق دون الحاجة في جميع الحالات إلى التوجه إلى مديريات العمل.

ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.
  2. اختيار «خدمات المواطنين».
  3. الضغط على خدمة «العمالة غير المنتظمة».
  4. إدخال الرقم القومي بصورة صحيحة.
  5. الضغط على «الاستعلام».
  6. مراجعة النتيجة التي تظهر بشأن موقف المواطن وحالة الاستحقاق.

وتساعد الخدمة الإلكترونية في متابعة البيانات المرتبطة بالاستحقاق، مع ضرورة الاعتماد على الموقع الرسمي للوزارة وعدم إدخال الرقم القومي أو البيانات الشخصية في روابط مجهولة.

أماكن صرف منحة المولد النبوي

أكدت وزارة العمل أن صرف المنحة يتم من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، وفق مواعيد العمل الرسمية، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وتستهدف عملية الصرف العمالة غير المنتظمة المدرجة في قاعدة البيانات الرسمية للوزارة، والتي تم اعتماد استحقاقها للمنحة.

وتشير المعلومات الواردة إلى توفير وسائل أخرى للصرف ضمن برامج الدعم، من بينها ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المشاركة، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، بهدف تسهيل حصول المستحقين على مستحقاتهم.
 

بالتزامن مع صرف الدفعات الجديدة.. دليلك الكامل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

تحذير من الروابط الوهمية لمنحة العمالة غير المنتظمة

مع استمرار صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة، تشدد وزارة العمل على أهمية عدم الانسياق وراء الإعلانات أو المنشورات التي تزعم فتح التسجيل عبر روابط غير رسمية.

وتواصل الوزارة في الوقت نفسه جهود حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة وتحديث قاعدة البيانات، بما يضمن وصول برامج الرعاية الاجتماعية والصحية إلى الفئات المستحقة.

وبذلك يظل 30 سبتمبر 2026 هو الموعد المحدد لانتهاء صرف منحة المولد النبوي، وفق ما أعلنته وزارة العمل، مع ضرورة توجه المستحقين إلى منافذ الصرف قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية في هذا التاريخ.

 

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