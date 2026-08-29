1500 جنيه بالبطاقة الشخصية.. كيف تسجل في منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة؟

تشهد منحة العمالة غير المنتظمة اهتمامًا واسعًا بالتزامن مع بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف لعام 2026، بعد اعتمادها من حسن رداد، وزير العمل، للعاملين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرامية إلى تعزيز مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة، ومواصلة توفير أوجه الدعم التي تساعدها على مواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.



وتبلغ قيمة المنحة 1500 جنيه لكل عامل مستحق، فيما يصل إجمالي تكلفة الصرف إلى نحو 373 مليونًا و990 ألفًا و500 جنيه، ليستفيد منها 249 ألفًا و327 عاملًا في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، على أن يتم الصرف من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمولد النبوي 2026

أعلنت وزارة العمل أن صرف منحة المولد النبوي الشريف لعام 2026 بدأ مساء الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، وذلك عبر منافذ مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم صرف المستحقات خلال مواعيد العمل الرسمية لمكاتب البريد، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، بما يمنح المستفيدين المسجلين فرصة للحصول على قيمة المنحة خلال المدة الزمنية المحددة.

وتبلغ قيمة المنحة المقررة 1500 جنيه لكل عامل، بينما يصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 249 ألفًا و327 عاملًا على مستوى الجمهورية، بإجمالي تكلفة قدرها 373 مليونًا و990 ألفًا و500 جنيه.

ويأتي الصرف ضمن منظومة متكاملة للرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها الدولة للعاملين في قطاع العمالة غير المنتظمة، بهدف تخفيف الأعباء عنهم وتوفير قدر من الدعم في المناسبات والأعياد، إلى جانب ما تقدمه المنظومة من مساعدات وإعانات وتعويضات في الحالات التي تستدعي التدخل.

من هم المستحقون لمنحة العمالة غير المنتظمة؟

تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة العمال المسجلين بالفعل في قاعدة بيانات وزارة العمل، إذ تعتمد الوزارة على البيانات الرسمية الموجودة لديها في تحديد الفئات المستحقة للمنح الدورية.

وأكد وزير العمل استمرار جهود الوزارة الخاصة بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، إلى جانب العمل على توسيع قاعدة البيانات وتحديثها بصورة مستمرة، بما يضمن وصول برامج الرعاية والدعم إلى المستحقين الفعليين، ويساعد في الوقت نفسه على تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة.



وتضم منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية مجموعة من أوجه الدعم، في مقدمتها المنح الدورية التي تصرف في المناسبات والأعياد، فضلًا عن الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية، والإعانات والتعويضات التي يتم إقرارها في حالات الحوادث.

آخر موعد لصرف منحة المولد النبوي 2026

وبحسب المدة التي حددتها وزارة العمل، يستمر صرف المنحة لمدة شهر كامل اعتبارًا من مساء الأربعاء 26 أغسطس 2026، وبالتالي يتعين على المستفيدين المسجلين متابعة مواعيد الصرف والاستفادة من مستحقاتهم خلال الفترة المحددة.

وتستهدف هذه المدة إتاحة وقت مناسب أمام جميع المستفيدين في المحافظات المختلفة للحصول على قيمة المنحة من منافذ الصرف المقررة، مع الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وأيام العطلات.

ويُنصح المستفيدون بالاعتماد على البيانات الصادرة عن وزارة العمل والجهات الرسمية للتأكد من أي تحديثات تخص عملية الصرف أو مواعيدها، وعدم الانسياق وراء المعلومات المتداولة عبر صفحات غير موثوقة.

6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمة المسجلة

يحصل العمال المسجلون ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل على ست منح دورية سنويًا، في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف مساندة العمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

وتشمل المنح السنوية:

منحة شهر رمضان.

منحة عيد الفطر.

منحة عيد الأضحى.

منحة المولد النبوي الشريف.

منحة عيد الميلاد المجيد.

منحة عيد العمال.

وتندرج منحة المولد النبوي ضمن هذه الحزمة السنوية، التي تستهدف توفير دعم مالي للعمال في مناسبات مختلفة على مدار العام، إلى جانب برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والمساعدات والتعويضات التي توفرها الوزارة وفق الضوابط المنظمة.

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة؟

أكدت وزارة العمل أن التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لا يتم من خلال روابط إلكترونية مفتوحة أو مواقع عشوائية، محذرة المواطنين من الصفحات غير الرسمية التي قد تدعي فتح باب التسجيل الإلكتروني للحصول على المنحة أو تطلب بيانات شخصية.

وأوضحت الوزارة أن إدراج العمالة غير المنتظمة يتم من خلال عمليات الحصر الميداني التي تنفذها مديريات العمل بالتعاون مع الشركات والمقاولين، حيث يتم جمع بيانات العمال وتسجيلها داخل قاعدة البيانات الرسمية التابعة للوزارة.

وبعد إدخال البيانات، تخضع للمراجعة والتحقق قبل اعتماد الاستحقاق، وهو ما يعني أن مجرد الدخول إلى رابط مجهول أو تسجيل البيانات عبر صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمثل وسيلة رسمية للحصول على المنحة.

وطالبت الوزارة المواطنين بتجاهل أي روابط أو صفحات غير رسمية تدعي إمكانية التسجيل للحصول على الدعم، مع ضرورة التعامل فقط مع التعليمات والبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، وذلك لحماية البيانات الشخصية وضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين وتجنب الوقوع ضحية للصفحات الوهمية.



شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة

حددت وزارة العمل مجموعة من الضوابط التي ينبغي توافرها للاستفادة من برامج الدعم المخصصة للعمالة غير المنتظمة، وتشمل:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو نشاطًا اقتصاديًا ثابتًا.

ألا يكون لديه مصدر دخل شهري ثابت.

أن تكون المهنة المثبتة في بطاقة الرقم القومي من المهن اليومية أو غير المنتظمة.

أن يكون الاسم مقيدًا لدى مديرية العمل المختصة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا.

ألا يزيد عمره على 60 عامًا.

وتهدف هذه الضوابط إلى توجيه برامج الدعم نحو الفئات التي تنطبق عليها طبيعة العمالة غير المنتظمة بالفعل، فضلًا عن الحد من وصول المنح إلى أشخاص لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وتعد عملية تسجيل البيانات والتحقق منها عنصرًا أساسيًا في تحديد المستفيدين، لذلك تواصل مديريات العمل عمليات الحصر والتسجيل والتحديث لضمان دقة المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات الرسمية.

كيفية الاستعلام عن المنحة بالرقم القومي؟

أتاحت وزارة العمل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقعها الرسمي، وذلك لتسهيل معرفة موقف المواطن من الاستحقاق دون الحاجة بالضرورة إلى التوجه إلى مقار مديريات العمل.

ويمكن للمواطن الاستعلام من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل، ثم اختيار «خدمات المواطنين»، وبعد ذلك الضغط على «العمالة غير المنتظمة»، ثم إدخال الرقم القومي بصورة صحيحة، والضغط على زر «الاستعلام».

وبعد تنفيذ الخطوات تظهر نتيجة الاستعلام، والتي توضح موقف المواطن وحالة الاستحقاق، وقيمة المنحة في حالة كان من المستفيدين المدرجين ضمن قاعدة البيانات الرسمية.

وتوفر هذه الخدمة وسيلة إلكترونية لمعرفة البيانات المرتبطة بالاستحقاق، بما يساعد المواطنين على متابعة موقفهم دون الاعتماد على صفحات أو روابط غير معروفة المصدر.



أماكن صرف منحة المولد النبوي

أكدت وزارة العمل أن صرف المنحة يتم من خلال منافذ مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، ويستمر لمدة شهر كامل وفق مواعيد العمل الرسمية، مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية.

وتشير المعلومات الواردة إلى توفير وسائل أخرى للصرف ضمن برامج الدعم، من بينها ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المشاركة، وكذلك المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، بهدف التيسير على المواطنين وتسهيل حصول المستحقين على الدعم.

وتستهدف عملية الصرف المواطنين المدرجين في قاعدة البيانات الرسمية للوزارة، مع استمرار عمليات الصرف وفق الجداول الزمنية المحددة في مختلف المحافظات.

جهود وزارة العمل لحماية العمالة غير المنتظمة

تواصل وزارة العمل جهودها في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة وتحديث قواعد البيانات الخاصة بها، بما يساعد على توسيع نطاق المستفيدين من برامج الرعاية والدعم والوصول بصورة أكثر دقة إلى الفئات المستحقة.

ولا تقتصر منظومة الحماية على الدعم المالي فقط، إذ تشمل كذلك الرعاية الاجتماعية والصحية، إلى جانب الإعانات والتعويضات في حالات الحوادث، فضلًا عن المنح الست التي يتم صرفها سنويًا في المناسبات والأعياد.

وتعكس هذه البرامج توجه الدولة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات التي لا تتمتع بدخل ثابت أو ظروف عمل مستقرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الواقعة عليها.