محمد فارس: الأهلي أدار ملف إمام عاشور بذكاء.. وقونيا سبور كان مجرد أداة للضغط

كشف محمد فارس، الإعلامي بقناة النادي الأهلي، عن كواليس جديدة بشأن ملف إمام عاشور، مؤكدًا أن نادي قونيا سبور التركي لم يكن يرغب من الأساس في شراء اللاعب، وأن العرض المقدم؛ كان بهدف الضغط على الأهلي.

الأهلي

وأوضح فارس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن قونيا سبور أرسل عرضًا وهو يعلم مسبقًا أنه سيرفض، مشيرًا إلى أن النادي التركي لا ينفق مبالغ كبيرة على الصفقات، وأن أعلى صفقة أبرمها كانت في حدود مليوني دولار، بينما تدور معظم تعاقداته حول سقف 750 ألف يورو.

وأشار إلى أن قصة قونيا سبور جاءت بعد واقعة عرض الأخدود السعودي، الذي وصفه النادي الأهلي وقتها بأنه «مجرد استفسار» عن سعر إمام عاشور، قبل أن يعلن الأهلي موقفه بوضوح تحت شعار «إمام ليس للبيع»، لافتًا إلى أن إدارة القلعة الحمراء تعاملت مع الملف بذكاء كبير، حتى انتهى الأمر برغبة إمام عاشور في تجديد عقده مع الأهلي حتى عام 2030، ضمن الفئة المميزة، دون حصول السمسار على أي عمولة.