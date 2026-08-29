الفراعنة إلى النهائي.. يد مصر تهزم الجزائر 27-25 في قمة عربية نارية بالبحر المتوسط

حجز منتخب مصر الوطني لكرة اليد مقعده في المباراة النهائية لـ دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الجزائري بنتيجة 27-25، في مباراة قوية للغاية وقمة عربية نارية شهدت ندية وإثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

وينتظر منتخب مصر في النهائي الفائز من مواجهة اليونان والبرتغال، لتحديد منافسه على الميدالية الذهبية، وسط طموحات كبيرة بأن يواصل المنتخب مسيرته الناجحة ويحصد الذهب ويعزف النشيد الوطني على منصة التتويج.

منافسات البطولة

جاء تأهل منتخب مصر إلى النهائي تتويجًا للمشوار الذي قدمه منذ انطلاق منافسات البطولة، بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بثلاثة انتصارات متتالية.

مشوار الفراعنة

واستهل الفراعنة مشوارهم بالفوز على البرتغال 38-27، قبل أن يواصلوا تألقهم باكتساح كوسوفو 42-21، ثم اختتموا دور المجموعات بانتصار مهم على إيطاليا صاحبة الأرض والجمهور بنتيجة 25-22، ليحسموا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة.

