محلل رياضي: منتخب اليد قادر على حصد ذهبية البحر المتوسط.. وإعداد تقارير شاملة عن أداء اللاعبين

أكد محمود سعيد فوزي، المحلل الرياضي، أن منتخب مصر لكرة اليد قادر على المنافسة بقوة على الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن المنتخب يضم عناصر مميزة رغم غياب عدد من المحترفين.

وأوضح “فوزي” أن المنتخب نجح في الفوز على منتخبي البرتغال وإيطاليا خلال دور المجموعات، مشيرًا إلى أن مواجهة الجزائر المقبلة تمثل خطوة مهمة في طريق المنافسة على الميدالية.

وشدد على ضرورة أن تستفيد الاتحادات الرياضية من نتائج دورة ألعاب البحر المتوسط من خلال إعداد تقارير تفصيلية عن أداء اللاعبين، تتضمن أسباب النجاحات والإخفاقات، والعمل على تطوير برامج الإعداد استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأشار إلى أن السباحة بالزعانف تمثل أحد أبرز الاكتشافات الإيجابية في الدورة، مؤكدًا أن مشاركتها منحت اللعبة فرصة للظهور أمام الجمهور والإعلام، خاصة مع استعدادها للمشاركة في بطولة العالم المقبلة.

وتوقع أن تسهم منافسات رفع الأثقال والكاراتيه في زيادة حصيلة مصر من الميداليات، معربًا عن تفاؤله بتجاوز عدد الميداليات الذهبية التي حققتها مصر في دورة الجزائر الماضية.