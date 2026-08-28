محلل رياضي: مصر حققت 29 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط.. وعلينا الاستعداد مبكرًا لأولمبياد 2028

أكد محمود سعيد فوزي، المحلل الرياضي، أن البعثة المصرية حققت 29 ميدالية حتى الآن في دورة ألعاب البحر المتوسط، بينها 9 ميداليات ذهبية، مشيرًا إلى أن النتائج تعكس تألقًا واضحًا في عدد من الألعاب الفردية، خاصة المصارعة والسلاح والملاكمة والسباحة.

وأوضح "فوزي" خلال برنامج صباج الخير يا مصر، أن دورة ألعاب البحر المتوسط تمثل اختبارًا مهمًا قبل أولمبياد لوس أنجلوس 2028، باعتبارها تأتي قبل الأولمبياد بعامين، وهو ما يمنح الاتحادات الرياضية فرصة لتقييم مستوى اللاعبين واكتشاف نقاط القوة والضعف والعمل على تحسينها قبل المنافسات الأولمبية.

وأشار إلى أن المصارعة حققت 7 ميداليات، بينما تصدرت مصر منافسات السلاح بخمس ميداليات، لافتًا إلى ضرورة مراجعة نتائج بعض الألعاب، ومن بينها الملاكمة، والعمل على تطوير الإعداد خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن إعداد اللاعب الأولمبي لا يقتصر على الجانب الفني فقط، وإنما يشمل الإعداد البدني والنفسي والذهني والتغذية، مؤكدًا أن الجانب النفسي قد يكون حاسمًا في تحقيق النتائج، حتى مع امتلاك اللاعب لمستوى فني مرتفع.