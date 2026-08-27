الملاكمة نبيلة علاء الدين حققت إنجازًا تاريخيًا بدورة ألعاب البحر المتوسط

أشاد الناقد الرياضي والمعلق الرياضي محمد عفيفي بالإنجاز الذي حققته الملاكمة المصرية نبيلة علاء الدين، بعد وصولها إلى نهائي منافسات الملاكمة في دورة ألعاب البحر المتوسط، مؤكدًا أن وصول لاعبة مصرية إلى هذا الدور يعد إنجازًا تاريخيًا.

وقال خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر الفضائية المصرية الأولى، إن نبيلة ضمنت الحصول على ميدالية بعد وصولها إلى النهائي، موضحًا أن هذا الإنجاز لم يتحقق من قبل على مستوى الملاكمة النسائية المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وأضاف أن هذا الإنجاز يجب البناء عليه خلال الفترة المقبلة، من خلال مزيد من الاستعداد والاحتكاك والمعسكرات، خاصة مع أهمية الظهور بشكل جيد في أولمبياد الكبار.

وأشار إلى أن الملاكمة المصرية قدمت نتائج جيدة في المنافسات، إلى جانب تحقيق محمد حسام الميدالية البرونزية بعد خسارته أمام منافسه الصربي، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل إضافة لمسيرة الملاكمة المصرية.