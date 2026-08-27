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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب معاكسة سيدة.. مشاجرة بالخرطوش بين 5 أشخاص في العدوة بالمنيا

القبض على طرفي المشاجرة
القبض على طرفي المشاجرة
ايمن رياض

شهدت إحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا، مشاجرة بين 5 أشخاص، بسبب معاكسة أحدهم زوجة آخر، قبل أن تتطور المشادة إلى مشاجرة، استخدمت خلالها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة أحد الأشخاص برش خرطوش في الرقبة.


تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العدوة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن طرفي المشاجرة 5 أشخاص، وهم ع.ع.م 33 سنة فلاح، وم.ع.م 28 سنة فلاح،في الطرف الأول، و3 أشخاص من الطرف الثاني وهم ع.ف.ف 31 سنة فلاح، أ.ح.ع 29 سنة فلاح، من.س.س 17 سنة عامل.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة بدأت إثر حدوث مشادة كلامية، بسبب قيام أحد أفراد الطرف الثاني بمعاكسة زوجة أحد أفراد الطرف الأول ، ما أدى إلى نشوب مشادة بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة.

وتبادل الطرفان خلال المشاجرة السب والشتم والتعدي بالضرب، قبل أن يطلق أحد أفراد الطرف الثاني عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحوزته، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الأول برش خرطوش في منطقة الرقبة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة أحد المتهمين على فرد خرطوش محلي الصنع، وتم التحفظ على السلاح والمتهمين.

وبمواجهتهم، تبادل الطرفان الإتهامات بالتعدي على بعضهما البعض، وأكد زوج السيدة أن الطرف الآخر عاكس زوجته ، وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وملابساتها، فيما تم التحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المنيا حادث إصابة مشاجرة

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