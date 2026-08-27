معركة أمنية في الجريدات.. مباحث طهطا تضبط متهمين بحوزتهما حشيش وسلاح

في ضربة أمنية جديدة، تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بسوهاج، من ضبط متهمين بدائرة المركز، بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وسلاح ناري وطلقات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

البريري يضرب بيد من حديد

وجاءت عملية الضبط عقب تحريات أجرتها وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، بقيادة الرائد أحمد البريري رئيس المباحث، وبمشاركة الرائد محمد ممدوح، والتي كشفت عن تورط المتهمين في حيازة المواد المخدرة والأسلحة، وتحديد مكان تواجدهما بقرية الجريدات.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، انتقلت قوة أمنية يتزعمها رئيس المباحث، إلى مكان تواجد المتهمين، وتمكنت من ضبط «سيد ع. ا»، 53 عامًا، عامل، مقيم بقرية الجريدات، وله معلومات جنائية، و«أحمد س. ب»، 31 عامًا، عامل، مقيم بالقرية ذاتها.

المضبوطات

وبتفتيش المتهمين، عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وسلاح ناري وطلقات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.