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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدوكار: توجيهات الرئيس السيسي تضبط قطاع النقل وتحمي المواطنين والعمال

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي

أكد أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قطاع النقل، خاصة سرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي، وتحسين حالة الطرق، وتعزيز الانضباط المروري، تمثل أهمية مباشرة للعاملين بالقطاع والمواطنين، باعتبار النقل أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بصورة يومية بحركة المواطنين والعمل والإنتاج.

وقال الدوكار، إن توجيه الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وفق الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب الاستمرار في تحسين حالة الطرق ووضع الإرشادات المرورية اللازمة، يعكس اهتمام الدولة باستكمال تطوير منظومة النقل ورفع كفاءتها، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتعزيز مستويات الأمان والسلامة على الطرق.

وأضاف أن توجيه الرئيس لوزارة الداخلية بتنفيذ حملات مرورية متواصلة في مختلف أنحاء الجمهورية، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، يؤكد أهمية تحقيق الانضباط المروري وفرض الالتزام بالقانون، باعتبارهما من أهم عوامل الحد من الحوادث وحماية أرواح المواطنين والعاملين في قطاع النقل.

مشروعات النقل الجماعي

وأوضح رئيس النقابة العامة أن تطوير شبكة الطرق لا يكفي وحده لتحقيق السلامة، وإنما يجب أن يتواكب مع الالتزام بقواعد المرور، والرقابة المستمرة على المركبات، والتعامل الحاسم مع المخالفات التي تهدد مستخدمي الطريق، مشيرًا إلى أن السائقين والعاملين بقطاع النقل يأتيون في مقدمة المستفيدين من تحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الانضباط المروري.

وأشار الدوكار إلى أن توجيهات الرئيس تؤكد أهمية مواصلة تطوير منظومة النقل بصورة متكاملة، بما يشمل مشروعات النقل الجماعي، ورفع كفاءة الطرق، وتحسين عوامل السلامة، إلى جانب المتابعة الميدانية والتأكد من تنفيذ المشروعات والإجراءات المستهدفة وفق الأطر الزمنية المحددة.

وأكد أن النقابة العامة للعاملين بالنقل البري تدعم جهود الدولة في تطوير قطاع النقل وتحسين بيئة العمل للعاملين به، مع أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمنظمات النقابية، بما يسهم في مواجهة التحديات التي تواجه العاملين ودعم منظومة نقل أكثر انتظامًا وأمانًا للمواطنين والعاملين على حد سواء.

وتقدم أشرف الدوكار، باسم مجلس إدارة النقابة العامة وجموع العاملين بالنقل البري واللجان النقابية التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية، بخالص التهنئة إلى الرئيس السيسي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير والأمن والاستقرار، وأن يحفظ الوطن ويدعم مسيرة البناء والتنمية.

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