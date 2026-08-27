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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الصحة تتابع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

نائب وزير الصحة
نائب وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أجرت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة زيارة ميدانية مكثفة إلى محافظة أسوان لمتابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخطتها العاجلة وتعزيز التكامل بين هيئة الرعاية الصحية ومديريات الصحة بالمحافظات المطبقة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير  الصحة والسكان. 

رافقها الدكتور سمير الدميري رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة والدكتورة ميرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والدكتور محمد سعيد مدير مديرية الشؤون الصحية بأسوان وشملت الزيارة منشآت صحية وتعليمية واجتماعات تنسيقية مع القيادات التنفيذية والأطقم الطبية.

بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة

استهلت نائب الوزير الزيارة بلقاء الدكتور أشرف إمام القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة والمجلس القومي للسكان لدعم خدمات صحة الأم والطفل والمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» والملف السكاني مع تأكيد تسخير إمكانات الجامعة لتحسين الخصائص السكانية. 

كما عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع عميد كلية الطب وعميد كلية التمريض ورؤساء أقسام النساء والتوليد والأطفال بحضور قيادات الجامعة لمناقشة مؤشرات الولادة وخفض القيصريات غير المبررة طبياً وتطبيق الدلائل الاسترشادية للولادة الآمنة ومعايير روبسون وتعزيز الولادة الطبيعية والولادة الطبيعية بعد القيصرية وتطبيق محاور المبادرة والاهتمام بالساعة الذهبية وملامسة الجلد للجلد وتركيب وسائل تنظيم الأسرة عقب الولادة وتطوير رعاية حديثي الولادة وتقسيم الحضانات إلى ثلاثة مستويات وتشجيع الرضاعة الطبيعية.

وبحضور المهندس عمرو شاهين محافظ أسوان والدكتور أشرف إمام أطلقت نائب الوزير «اليوم السكاني» بجامعة أسوان بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب مؤكدة دور الجامعة في تحسين الخصائص السكانية والوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة ومعلنة عن مسابقة لرفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية فيما أكد المحافظ تبنيه للملف السكاني ضمن استراتيجية أسوان 2040 واختُتم اليوم بماراثون مشي شارك فيه قيادات الجامعة ونحو 500 طالب وطالبة.

وعقدت نائب الوزير اجتماعاً تنسيقياً بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمشاركة الدكتور محمد نشأت رئيس إقليم الصعيد والدكتور عصام بشارة مستشار رئيس الهيئة وفريق العمل لمناقشة التحديات التي تعوق تحقيق المخرجات السكانية مؤكدة أهمية التوسع في وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى وتفعيل برنامج تركيب الوسائل فور الولادة في جميع منشآت الهيئة للوصول إلى 90% من حالات الولادة قبل مغادرة الأم المستشفى مع تدريب الأطباء والتمريض على التركيب الآمن. 

وتم الاتفاق على تطبيق المبادرة بصورة متكاملة بمراكز الرعاية الأولية والمستشفيات ودعم الولادة الآمنة وتدريب التمريض على القبالة وتوفير خدمات تنظيم الأسرة بجميع الوحدات وتدريب الأطباء على استخدام اللولب والكبسولة وتمريض النساء والتوليد على المشورة والرضاعة الطبيعية وتعزيز دور الرائدات في جذب السيدات لخدمات تنمية الأسرة.

وفي إطار متابعة القطاع الخاص عقدت اجتماعاً مع أطباء النساء والتوليد وحديثي الولادة بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية بحضور الدكتور هشام زكي لمناقشة الدلائل الاسترشادية للولادة الآمنة ومهام لجنة خفض القيصريات والتوسع في دور القابلات وتطبيق معايير المسؤولية الطبية والارتقاء بمنظومة الحضانات والتسجيل الدقيق لوفيات حديثي الولادة وتحليل أسبابها وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من ممثلي العلاج الحر لمتابعة وتنسيق العمل خلال الفترة المقبلة. 

وبالتوازي نُفذت زيارات ميدانية مكثفة لوحدات طب الأسرة ومستشفيات الهيئة والمنشآت الطبية الخاصة بدءاً من يوم الثلاثاء بقيادة الدكتور سمير الدميري والدكتورة ميرفت فؤاد والدكتور مصطفى عباس الأستاذ المساعد بجامعة عين شمس ومستشار القيصريات بمكتب نائب الوزير حيث رُصدت التحديات ونوقشت مع الفرق الطبية ووضعت حلول عملية لها بما يدعم تحسين خدمات صحة الأم والطفل وتحقيق مستهدفات تنمية الأسرة بمحافظة أسوان.

نائب وزير الصحة أسوان وزير الصحة وزارة الصحة معدل المواليد

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