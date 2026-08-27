4 طرق لتشخيص جرثومة المعدة.. الأعراض وطرق انتقال العدوى ومدة العلاج

تُعد جرثومة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة التي قد يعيش بها بعض الأشخاص لفترات طويلة دون ظهور أعراض واضحة، قبل أن تبدأ في التسبب في آلام أو اضطرابات بالجهاز الهضمي.

ومع تشابه أعراضها مع مشكلات أخرى مثل عسر الهضم والانتفاخ والحموضة، يصبح التشخيص الطبي الدقيق خطوة أساسية لتحديد الإصابة واختيار العلاج المناسب.

وأوضح الدكتور ناجي ألفريد ميشيل، استشاري الأمراض الباطنة، تفاصيل طرق انتقال جرثومة المعدة، وأبرز الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بها، بالإضافة إلى الفحوصات المستخدمة في التشخيص ومدة العلاج اللازمة للتخلص منها.

كيف تنتقل جرثومة المعدة؟

أوضح استشاري الأمراض الباطنة أن جرثومة المعدة تنتقل بشكل أساسي من خلال تناول الطعام أو المياه الملوثة، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بقواعد النظافة الشخصية والعامة للحد من فرص الإصابة.

وأكد أن الجرثومة لا تنتقل عن طريق التنفس، مع التشديد على ضرورة غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، والحفاظ على نظافة أدوات الطعام والمطبخ والحمامات.

جرثومة المعدة قد تظل دون أعراض

من الأمور التي تجعل اكتشاف جرثومة المعدة صعبًا في بعض الحالات أن الأعراض لا تظهر بالضرورة فور الإصابة، إذ يمكن أن تظل الجرثومة خاملة لفترة طويلة قبل أن يبدأ المريض في الشعور بمشكلات في المعدة والجهاز الهضمي.

ومن أبرز الأعراض التي قد تستدعي الاشتباه في الإصابة:

ألم أو حرقان في فم المعدة.

الانتفاخ.

كثرة التجشؤ.

الغثيان.

عسر الهضم.

استمرار الأعراض رغم تناول العلاج المعتاد.

4 طرق لتشخيص جرثومة المعدة

يمكن تشخيص جرثومة المعدة من خلال عدد من الفحوصات، ويحدد الطبيب الاختبار الأنسب وفقًا لحالة المريض وأعراضه، وتشمل أبرز طرق التشخيص:

1- اختبار النفس باليوريا

يُعد اختبار النفس باليوريا أحد الفحوصات المستخدمة للكشف عن وجود جرثومة المعدة، ويساعد الطبيب في تحديد الإصابة من خلال آلية الفحص الخاصة بالجرثومة.

2- تحليل مستضد الجرثومة في البراز

يمكن الكشف عن الجرثومة من خلال تحليل البراز، الذي يبحث عن مستضدات مرتبطة بالعدوى.

3- تحليل الأجسام المضادة في الدم

يُستخدم تحليل الدم للكشف عن الأجسام المضادة المرتبطة بجرثومة المعدة، وهو أحد الفحوصات التي يمكن أن تدخل ضمن وسائل تشخيص الإصابة.

4- منظار المعدة

في بعض الحالات، قد يرى الطبيب أن منظار المعدة هو الخيار المناسب، خاصة عندما تكون هناك حاجة إلى فحص المعدة بصورة مباشرة أو تقييم أسباب أخرى للأعراض.

ماذا يحدث إذا تركت جرثومة المعدة دون علاج؟

حذر استشاري الأمراض الباطنة من إهمال علاج جرثومة المعدة، موضحًا أن استمرار الإصابة قد يؤدي إلى التهاب مزمن في المعدة، كما يمكن أن ترتبط بحدوث قرح ونزيف.

ومن العلامات التي قد تشير إلى حدوث نزيف ظهور البراز باللون الأسود، وهي حالة تستدعي الحصول على تقييم طبي سريع. علاج جرثومة المعدة يستمر أسبوعين

أكد الدكتور ناجي ألفريد ميشيل أن جرثومة المعدة يمكن علاجها والتخلص منها نهائيًا، موضحًا أن مدة العلاج عادة ما تصل إلى 14 يومًا.

ولا ينتهي الأمر بمجرد إكمال فترة العلاج، إذ أوضح ضرورة إعادة الفحص بعد مرور 4 أسابيع للتأكد من القضاء على الجرثومة، وفي حال استمرار العدوى يمكن أن يحتاج المريض إلى تكرار العلاج وفقًا لتقييم الطبيب.

متى يجب استشارة الطبيب؟

وجود ألم أو حرقان متكرر في المعدة، أو انتفاخ وغثيان وعسر هضم مستمر، لا يعني بالضرورة الإصابة بجرثومة المعدة، خاصة أن هذه الأعراض قد تتشابه مع عدد من اضطرابات الجهاز الهضمي.

لذلك، فإن استمرار الأعراض أو عدم استجابتها للعلاج المعتاد يستدعي مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات المناسبة بدلًا من الاعتماد على التشخيص الذاتي أو تناول الأدوية دون استشارة طبية.



