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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
رشا عوني

يترقب المسلمون من الآن موعد شهر رمضان 2027، ونفحات هذا الشهر الفضيل و الصيام والتراويح، فهو من أفضل شهور السنة، ونعيش فيه أجواءً روحانية مميزة نشتاق لها فور انتهاء رمضان ونترقب موعد الصيام المقبل، فمتى يحل علينا رمضان 2027؟ وكم يوما متبقيا على صيام رمضان 2027؟

موعد شهر رمضان2027 فلكياً 

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 1448 هجرياً أول أيامه فلكياً سيكون يوم الاثنين 8 فبراير 2027، ويكون عيد الفطر فلكيا لعام 2027 الأربعاء 10 مارس.

وبذلك من المتوقع أن تكون ليلة تحري هلال شهر رمضان2027 مساء الثلاثاء 7 فبراير 2027، وفي حال تعذرت رؤية الهلال، يكون أول أيام الصيام يوم الخميس 9 فبراير 2027.

 

استطلاع هلال شهر رمضان2027

 ويعتمد تحديد بداية شهر رمضان في العالم الإسلامي على تحري الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المراصد الفلكية، تطبيقاً لسنة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، حيث قال:

«صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين».

ما عدد ساعات الصوم في نهار شهر رمضان 2027؟

من أكثر الأسئلة شيوعاً لدى المسلمين في فترة استقبال شهر رمضان الكريم، هي تلك التي تدور دائماً حول عدد ساعات الصوم خلال نهار اليوم في شهر رمضان.

 وتختلف عدد ساعات الصيام من دولة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي الذي يحدد عدد ساعات الليل والنهار. ويجب أن يبدأ المسلم الصيام من وقت أذان الفجر حتى أذان المغرب.

 

كم باقي على رمضان2027 عد تنازلي؟

من اليوم الخميس 27 أغسطس وحتى موعد اول يوم رمضان2027، يتبقى حوالي 165 يوماً على بدء شهر رمضان المقبل، ويتوقف تحديد أول أيام الصيام بناءً على استطلاع هلال شهر رمضان من قبل دار الإفتاء والجهات المتخصصة في كل الدول العربية.

المواعيد المتوقعة لرمضان 2027

  • بداية شهر رمضان: 7 أو 8 فبراير 2027.
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  • نهاية شهر رمضان: 8 مارس 2027 تقريباً (بإجمالي 30 يوماً).
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  • عيد الفطر المبارك: 9 مارس 2027 تقريباً.
     

موعد عيد الفطر 2027

أما عن موعد عيد الفطر المبارك 2027، فتشير الحسابات الفلكية إلى أنه سيكون يوم الأربعاء 10 مارس 2027، في حال بدأ شهر رمضان يوم 8 فبراير واستمر 30 يومًا.

ويُنتظر الإعلان الرسمي عن موعد عيد الفطر بعد استطلاع هلال شهر شوال، وفق ما تقرره الجهات المختصة.

التقويم الهجرى

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذي القعدة – 12 ذي الحجة.

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

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