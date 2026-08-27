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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عايض يوسف يعلّق على اعتزال داليا مبارك رغم خلافاتهما: «خسارة للفن السعودي»

عايض يوسف يعلّق على اعتزال داليا مبارك رغم خلافاتهما: «خسارة للفن السعودي»
عايض يوسف يعلّق على اعتزال داليا مبارك رغم خلافاتهما: «خسارة للفن السعودي»
أوركيد سامي

أثار إعلان الفنانة السعودية داليا مبارك اعتزالها الفن حالة واسعة من التفاعل بين الجمهور والوسط الفني، بعدما كشفت أن تجربتها في برنامج «ذا فويس كيدز» ستكون آخر محطاتها الفنية، إلى جانب مشروع غنائي أخير يجمعها بالأطفال كارما ولي لي وقيس، قبل أن تبتعد عن الساحة الفنية بشكل نهائي.

وكان من أبرز المتفاعلين مع قرار داليا مبارك الفنان السعودي عايض يوسف، الذي وجّه لها رسالة عبر حسابه على منصة «إكس»، رغم الخلاف العلني الذي جمعهما قبل عامين.

وقال عايض في رسالته: «رغم اللي حصل بيننا بس ما ننكر إنك أهم صوت سعودي نسائي، وقرار الاعتزال خسارة للفن السعودي، وهذي شهادة حق».

وحظيت كلمات عايض باهتمام لافت، خصوصاً أنها جاءت في ظل الخلاف السابق بين الفنانين، لتؤكد أن موقفه من موهبة داليا مبارك منفصل عن الخلافات الشخصية التي وقعت بينهما.

خلاف سابق جمع عايض وداليا مبارك

ويعود الخلاف بين عايض يوسف وداليا مبارك إلى عام 2024، عندما نشبت بينهما مشادة كلامية علنية عبر حساباتهما على منصة «إكس».

وبدأت الواقعة بعد سؤال أحد المتابعين داليا مبارك عن إمكانية تقديم عمل فني يجمعها بعايض يوسف، لترد بشكل حاسم: «مع عايض لا ولن يحصل أبداً».

وأثار رد داليا وقتها تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، قبل أن تتطور الأمور إلى سجال علني بين الطرفين، ليصبح الخلاف حديثاً متداولاً على منصات التواصل الاجتماعي.

ورغم ما حدث بينهما، اختار عايض عند إعلان داليا اعتزالها أن يسلط الضوء على قيمتها الفنية، مشيداً بصوتها ومكانتها في الساحة الغنائية السعودية، ومعتبراً أن غيابها عن الفن سيمثل خسارة للمشهد الفني في المملكة.

فؤاد عبد الواحد يطالب داليا بعدم التخلي عن حلمها

ولم يكن عايض الفنان الوحيد الذي تفاعل مع قرار داليا مبارك، إذ وجّه الفنان فؤاد عبد الواحد رسالة مؤثرة إليها، عبّر خلالها عن رفضه لفكرة ابتعادها عن الفن، داعياً إياها إلى التمسك بحلمها والاستمرار في مسيرتها.

وأكد فؤاد أن السنوات التي قضتها داليا في المجال الفني والجهد الذي بذلته لا ينبغي أن تنتهي بقرار مفاجئ بالاعتزال، مشيراً إلى أن الإحباطات والتحديات التي يواجهها الفنان يمكن أن تكون دافعاً لمواصلة النجاح وليس سبباً للتراجع.

وشجعها على عدم السماح للظروف أو الضغوط بأن تدفعها إلى التخلي عن موهبتها، مؤكداً أن مكانها الطبيعي هو الاستمرار في تقديم الفن والوصول إلى جمهورها.

فيصل المحمد يكشف تأثير داليا في مسيرته

من جانبه، عبّر الفنان والملحن السعودي فيصل المحمد عن تضامنه مع داليا مبارك، مستعيداً موقفاً قال إنه كان له أثر كبير في مسيرته وحفّزه على التمسك بحلمه في المجال الفني.

وأوضح فيصل أنه لم يسبق له التواصل معها بشكل مباشر، لكنه رأى في تجربتها نموذجاً للشاب السعودي الذي يسعى لتحقيق حلمه رغم التحديات الاجتماعية والصعوبات التي قد تواجهه.

واستعاد حضور إحدى حفلات داليا، مشيراً إلى أنه شاهد بنفسه تفاعل الجمهور معها، وكيف تحولت من فنانة تشارك في الحفل إلى نجمة تستحوذ على اهتمام الحاضرين الذين رددوا اسمها وغنوا أعمالها.

وأكد أن تجربتها جعلته يؤمن بقدرته على تحقيق حلمه، قائلاً بمعنى رسالته إن وصول داليا إلى هذه المكانة كان دافعاً له ليقول: إذا كانت استطاعت الوصول، فلماذا لا يستطيع هو أيضاً تحقيق حلمه؟

داليا مبارك تكشف أسباب الاعتزال

وكانت داليا مبارك قد أعلنت قرارها بالاعتزال في 26 أغسطس 2026، عبر سلسلة من المنشورات على خاصية «ستوري» في حسابها على «إنستغرام».

وكشفت الفنانة السعودية أن برنامج «ذا فويس كيدز» سيكون آخر ظهور فني لها، إلى جانب مشروع يجمعها بالأطفال كارما ولي لي وقيس، قبل أن تضع حداً لمسيرتها الفنية وتبتعد عن الغناء.

وأوضحت داليا أن قرارها لم يكن وليد اللحظة، وإنما جاء بعد سنوات من العمل الفني وما رافقها خلالها من تجارب تركت تأثيراً على حياتها، خاصة على المستويين النفسي والإنساني.

ويأتي قرار الاعتزال بعد مسيرة فنية استطاعت خلالها داليا مبارك أن تفرض حضورها في الساحة الغنائية السعودية والخليجية، وأن تصبح واحدة من الأسماء النسائية البارزة في المشهد الموسيقي.

وبينما أثار إعلانها حزناً وتساؤلات بين جمهورها، جاءت رسائل زملائها لتسلط الضوء على حجم تأثير تجربتها الفنية، حتى من جانب فنانين كانت تربطهم بها خلافات سابقة، وفي مقدمتهم عايض يوسف الذي اختار أن يوجّه لها «شهادة حق» ويؤكد أن اعتزالها يمثل خسارة للفن السعودي.

عايض يوسف اخبار الفن نجوم الفن داليا مبارك

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