قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«لا زيادات غير معتادة للنزلات المعوية».. الصحة تطمئن المصريين وتكشف خطة مواجهة السالمونيلا
مقتنيات سيدنا النبي محمد.. 6 خيول وبغلتان وحمار وأشهر سيوفه
استمرار التراجع في أسعار الذهب.. وعيار 24 مفاجأة
انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم رغم إجازة المولد النبوي|ماذا يمتحن الطلاب؟
علي جمعة: معرفة حقيقة النبي تزداد بالحب والصدق.. وفضله لا تحده الكلمات
فضل زيارة المسجد النبوي.. قصة رحلة إيمانية بدأت منذ عهد الصحابة
مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-8-2026 والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يواجه فوضى السوشيال ميديا ويحذر المطورين العقاريين: «سأكون حادا ولن نغفل حقوق المواطنين»
موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين
استدعاء 84639 سيارة تويوتا كامري | تفاصيل
انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: معرفة حقيقة النبي تزداد بالحب والصدق.. وفضله لا تحده الكلمات

د. علي جمعة المفتي السابق
د. علي جمعة المفتي السابق
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن معرفة حقيقة سيدنا رسول الله ﷺ ليست أمرًا محدودًا أو مكتملًا عند أحد، وإنما تتكشف للإنسان بقدر ما يفتح الله عليه من المعرفة والمحبة، مشيرًا إلى أن فضل النبي ﷺ أعظم من أن يحيط به وصف أو تعبير.

وأوضح علي جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية، أن الإمام البوصيري عبّر عن هذه المعاني في «بردة المديح»، حين قال:

«فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ .. حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ
وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ .. قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ».

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن هذين البيتين يشتملان على حقائق متعددة، في مقدمتها أن سيدنا رسول الله ﷺ شخصية عظيمة لها حقيقة قد يغفل عنها كثير من المؤمنين به، فضلًا عمن لم يعرفه أصلًا أو لم يؤمن به، مؤكدًا أن آثار هذه الحقيقة ظاهرة للعيان، غير أن قسوة القلوب وظلمة البصائر قد تحول دون إدراكها.

واستشهد علي جمعة بقول الإمام البوصيري:

«قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ .. وَيُنْكِرُ الْفَمُّ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ».

وأضاف أن من اقترب من الاطلاع على حقيقة رسول الله ﷺ، ولو بصورة جزئية، فإنه ينبهر بنورها، ويعشق جمالها، ويهاب جلالها، ويذوب في حبها، حتى يعيش فيها وتعيش فيه، موضحًا أن المعرفة بالحقيقة النبوية ليست شاملة ولا محيطة، وإنما يعرف الإنسان منها بعضًا ويجهل بعضًا، ثم تزداد معرفته بقدر ما يفتح الله عليه طوال حياته.

المعرفة بحقيقة النبي ﷺ

ولفت إلى أن زيادة المعرفة بحقيقة النبي ﷺ تقترن بزيادة الحب والشوق والانجذاب إليه، مؤكدًا أن الفتوح الإلهية في المعرفة بالحقيقة النبوية لا تأتي بمجرد التمني أو المصادفة، وإنما ترتبط بالهمة العالية والاجتهاد والصدق في طلبها، وبذل الجهد في سبيل تحصيلها.

وأوضح علي جمعة أن الحقيقة المحمدية مبثوثة في القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن خُلُق النبي ﷺ كان القرآن، حتى صارت سيرته ترجمة عملية له، فكان قرآنًا يمشي على الأرض، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ».

وأشار إلى أن الحقيقة المحمدية موجودة كذلك في السنة النبوية قولًا وفعلًا، وفي السيرة الشريفة بمواقف النبي ﷺ وعلاقاته، كما تظهر في تراث الأمة الإسلامية شعرًا ونثرًا وفقهًا وأدبًا وسلوكًا.

وبيّن مفتي الجمهورية السابق أن حقيقة سيدنا محمد ﷺ تُرى كذلك في الكون من حولنا، فالكون يدل على الله ويرشد الخلق إلى وجوده وعظمته، ويهدي إلى الإيمان به وحبه، موضحًا أن من عرف الله عرف رسوله، إلا أن العائق قد يكون في القلب، مستشهدًا بقول الله تعالى: «فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ».

وأكد أن من فُتح له باب المعرفة بالحقيقة المحمدية، ولو بقدر يسير، لا يخرج النور من قلبه، بل يشعر بالفرح والطمأنينة والزيادة والفرج، بينما من أغلق على نفسه باب المعرفة والمحبة يتيه في دروب الحياة بلا هدى.

وأكد جمعة على أن المعرفة بحقيقة النبي ﷺ وهذا الفضل محض فضل من الله تعالى، يؤتيه من يشاء، مستشهدًا بقول الله عز وجل: «يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ».

الدكتور علي جمعة فضل النبي ﷺ حقيقة النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

السالمونيلا

بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

جانب الاحتفالية

سنة مرت بكل رضا وجبر.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن.. رابط الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق

النائب محمد أبو العينين وإلهام أبو الفتح وأحمد موسى

أبو العينين يمنح إجازة إجبارية للإعلامي أحمد موسى حتى اكتمال تعافيه

ترشيحاتنا

حلوى المولد النبوي

تسبب لهم مشاكل صحية.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

حلوى المولد

حلوى المولد النبوي.. علامات غير متوقعة تكشف فسادها

المانجو

أضرار غير متوقعة للمانجو .. اكتشفها

بالصور

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

قبل المدارس.. طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد