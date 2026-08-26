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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
أسماء عبد الحفيظ

إذا كنتِ تبحثين عن وجبة سريعة بطعم المطاعم، فإن تشيكن راب المقرمش من الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، مع الحصول على دجاج مقرمش من الخارج وطري من الداخل. 

والسر الحقيقي في الطعم لا يتوقف على تتبيلة الفراخ فقط، بل في الصوص الكريمي المتوازن الذي يمنح الراب نكهة مميزة، للشيف رباب العمدة.

مكونات تشيكن راب المقرمش

مكونات الدجاج:

  • 500 جرام صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة.
  • كوب زبادي.
  • ملعقة كبيرة عصير ليمون.
  • ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
  • ملعقة صغيرة بابريكا.
  • نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
  • ملح حسب الرغبة.
  • نصف ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

للتغطية المقرمشة:

  • كوب دقيق.
  • نصف كوب نشا.
  • ملعقة صغيرة بابريكا.
  • نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
  • نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.
  • رشة ملح وفلفل أسود.
  • ماء بارد حسب الحاجة.
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص 

مكونات الصوص:

  • 3 ملاعق كبيرة مايونيز.
  • ملعقة كبيرة كاتشب.
  • ملعقة صغيرة مستردة.
  • ملعقة صغيرة عسل.
  • ملعقة صغيرة عصير ليمون.
  • رشة ثوم بودرة.
  • رشة فلفل أسود.
  • باقي المكونات:
  • خبز تورتيلا.
  • خس مقطع.
  • شرائح طماطم.
  • شرائح خيار مخلل.
  • شرائح جبنة حسب الرغبة.

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص 
  • في البداية، ضعي شرائح الدجاج في وعاء، ثم أضيفي إليها الزبادي وعصير الليمون والثوم والبابريكا وبصل البودرة والفلفل الأسود والملح وبهارات الدجاج.
  • قلّبي المكونات جيدًا حتى تتغطى قطع الدجاج بالتتبيلة، ثم غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، ويفضل تركه لفترة أطول حتى تتشرب الفراخ النكهات وتصبح أكثر طراوة.
  • في وعاء آخر، اخلطي الدقيق والنشا والبابريكا والثوم البودرة وبصل البودرة والملح والفلفل.
  • وللحصول على قرمشة مثل المطاعم، خذي جزءًا من التتبيلة السائلة وضعيه على خليط الدقيق، وافركيه بأطراف أصابعك حتى تتكون تكتلات صغيرة. هذه التكتلات هي التي تمنح الدجاج الطبقة الخارجية المميزة والمقرمشة.
  • أخرجي قطع الدجاج من التتبيلة، ثم ضعيها في خليط الدقيق واضغطي عليها جيدًا حتى تتكون طبقة تغطية سميكة ومتعرجة.
  • سخني الزيت جيدًا، ثم اقلي قطع الدجاج على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة من الخارج وتنضج تمامًا من الداخل. بعد ذلك ضعيها على مناديل المطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

سر صوص تشيكن الراب

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص 
  • في وعاء صغير، اخلطي المايونيز والكاتشب والمستردة والعسل وعصير الليمون والثوم البودرة والفلفل الأسود.
  • العسل هو اللمسة التي تصنع فرقًا في الصوص، لأنه يوازن حموضة الليمون والمستردة ويمنح الصوص مذاقًا قريبًا من صوصات المطاعم.

طريقة تجميع الراب

  • سخني خبز التورتيلا قليلًا حتى يصبح طريًا وسهل اللف، ثم ادهنيه بطبقة من الصوص.
  • أضيفي الخس والطماطم والخيار المخلل، ثم ضعي قطع الدجاج المقرمش وأضيفي شرائح الجبنة حسب الرغبة.
  • اطوي جانبي الخبز إلى الداخل، ثم لفيه بإحكام على شكل رول.
  • ويمكن تحمير الراب في مقلاة ساخنة لمدة دقيقة أو دقيقتين من كل جانب حتى يصبح الخبز ذهبيًا ومتماسكًا.

نصائح لقرمشة تشيكن راب مثل المطاعم

  • لا تضعي الدجاج في الزيت قبل أن يسخن جيدًا.
  • استخدام النشا مع الدقيق يساعد على الحصول على طبقة أكثر قرمشة.
  • لا تزدحمي المقلاة بقطع الدجاج حتى لا تنخفض حرارة الزيت.
  • لا تغلقي الراب وهو ساخن جدًا إذا كنتِ تريدين الحفاظ على القرمشة.
  • يمكنكِ إضافة الشطة أو البابريكا الحارة للصوص للحصول على طعم سبايسي.
  • للحصول على نسخة أخف، يمكن تسوية الدجاج في القلاية الهوائية بعد رشه بقليل من الزيت.
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بالصور

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

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